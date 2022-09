Baile Mhorail

Tha Boris Johnson a' dol a leigeil dheth a dhreuchd gu h-oifigeil aig Baile Mhorail a dh'aithghearr. Coinnichidh an uairsin Liz Truss ris a' Bhàn-righinn mus till ise gu Sràid Dhowning far an toir i seachad òraid. Thuirt Simon Clarke, Àrd-Rùnaire Roinn an Ionmhais, gun ainmicheadh Ms Truss grunn rudan a chuidicheadh an dà chuid muinntir na dùthcha agus gnothachasan ann a bhith a' dèiligeadh ri prìsean àrda a' chumhachd.

Cunntasan

Agus tha am BBC a' tuigsinn gun tèid cunntasan dhaoine a reothadh fad bliadhna gu leth co-dhiù, a' gabhail a-steach a' Gheamhraidh seo agus an ath fhear. Ghabhadh companaidhean cumhachd iasadan le barantas bhon Riaghaltas a bhiodh a' dìon luchd-cleachdaidh mu phrìsean a bhith ag àrdachadh. Ach bhitheadh cunntasan dhaoine ag èirigh thairis air deich no fichead bliadhna uile gu lèir.

Holyrood

Mìnichidh am Prìomh Mhinistear prògram reachdais an Riaghaltais Albannaich aig Holyrood. Tha Nicola Sturgeon ag ràdh gun dèan iad na 's urrainn dhaibh airson cuideachadh le staing nan cosgaisean bith-beò. Thuirt i gun ainmicheadh i grunn rudan airson daoine a chuideachadh, ach gun togadh i air na buannachdan a tha i a' faicinn a bhiodh an cois neo-eisimeileachd. Tha na Tòraidhean ag ràdh nach bu chòir a h-aire a bhith air a' bhun-reachd ge-tà.

Liostaichean Feitheamh

Tha an àireamh dhaoine air liostaichean feitheimh ann an Alba air a dhol suas còrr air 37,000 thairis air trì mìosan. Tha seo a rèir fhiosrachaidh o Bhuidhinn Slàinte a' Phobaill ann an Alba. Bha còrr air 590,000 duine a' feitheamh leigheis aig deireadh an Ògmhios. Bha aon duine ann an ochdnar a' feitheamh còrr air bliadhna. Ach thuit an àireamh a bha a' feitheamh còrr air dà bhliadhna airson cùraim.

Am Morair Srath Nabhair

Thathar air a bhith a' dèanamh luaidh air a' Mhorair Srath Nabhair a th' air caochladh às dèidh dha a dhol le creig ann an Gallaibh oidhche Shathairne. Bhàsaich Alasdair Mac an t-Sutharlannaich nuair a thuit e faisg air Caisteal Inbhir Theòrsa goirid ro mheadhan-oidhche. Bha bàta-teasairginn agus na Maoir-Chladaich an sàs anns an iomairt airson cobhair a dhèanamh air ach bhàsaich e aig an làraich. Tha rannsachadh a' leantainn a thaobh dè dìreach a thachair.