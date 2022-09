Gàrradh MhicFhearghais

Dh'innis seann Mhinistear na Còmhdhail, Derek MacAoidh, gu bheil e a' gabhail na roinne aigesan den uallach airson mar a dh'fhàilig plana Riaghaltas na h-Alba airson dà aiseag ùr a thogail do ChalMac. A' nochdadh mu choinneimh Comataidh Sgrùdaidh na Pàrlamaid Albannaich, thuirt Mgr MacAoidh, ged a chaidh mearachdan a dhèanamh, nuair a chaidh an cùmhnant a thoirt do Ghàrradh MhicFhearghais, gun robh e air a h-uile càil a dhèanamh le deagh rùn. Dh'innis e dhan chomataidh nach b' urrainn a' choire airson a h-uile càil a bh' air a dhol ceàrr a chur air-san. Agus thuirt e nach tabhainneadh e leisgeul sam bith airson na rinn e airson na dreuchdan aig luchd-obrach a' ghàrraidh a dhìon. Bidh na h-aiseagan co-dhiù còig bliadhna air dheireadh nuair a thig iad a-steach gu seirbheis, agus tha cosgais a' phròiseas air èirigh bho £95m gu £250m.

Cosgaisean Bith-beò

Mìnichidh Liz Truss feasgar dè an cuideachadh a gheibh daoine agus gnothachasan ann a bhith a' dèiligeadh ri cosgaisean cumhachd. Tha dùil gun innis am Prìomhaire gun tèid cunntasan gas agus dealain a chuibhreachadh aig timcheall air £2,500 airson dachannan ann an Alba, Sasainn agus anns a' Chuimrigh. Tha e air a thuigsinn gu bheil an Riaghaltas an dùil iasad de chòrr is £100bn a thoirt a-mach airson an sgeama a mhaoineachadh. Tha na pàrtaidhean dùbhlannach ag ràdh gum bu chòir cìs shònraichte a chleachdadh air prothaidean nan companaidhean cumhachd airson pàirt den sgeama a mhaoineachadh.

Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba

Chaidh luchd-obrach Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba air stailc an-diugh ann an eas-aonta mu phàigheadh. A rèir an aonaidh Unite, dh'fhaodadh seo dàil mòr a chur air na mìltean de dh'ath-thagraidhean bho sgoilearan nach eil ag aontachadh ris na comharran deuchainn aca. Tha tuilleadh stailcean air fàire air an ath-sheachdain agus nas anmoiche air a' mhìos.

Lios Mòr

Chaidh dithis iasgairean a thoirt gu sàbhailteachd às dèidh dhan bhàta aca a dhol fodha ann an Loch Linne an-raoir. Chaidh brath èiginn a leigeil chun nam Maor-Cladaich mu 03:00m gun robh an t-eathar a' dol fodha faisg air Lios Mòr. Chaidh bàta-teasairginn an Òbain agus heileacoptair Mhaor-Cladaich a ghairm, 's chaidh an dithis a bh' air gabhail gu ràth-sàbhalaidh a thoirt gu tìr gu sàbhailte mu 05:00m.

Ceannarc

Sheall dàta bho Oifis na Dùthcha gun do dh'èirich an àireamh de dhaoine a chaidh a chur an grèim co-cheangailte ri ceannairc 11% thairis air a' bhliadhna a dh'fhalbh. Chaidh 203 duine a chur an grèim sa bhliadhna gu deireadh an Ògmhios. Sin àrdachadh de 20 air a' bhliadha ron sin. Chaidh casaidean foirmeil a chur às leth 49 dhiubh.

Lasair Flèadhair

Agus tha poilis a' rannsachadh mar a chaidh balach aois naoi bliadhna a ghoirteachadh nuair a chaidh a bhualadh le lasair flèadhair aig a' gheama aig Celtic an aghaidh Real Madrid oidhche Mhàirt. Thuirt oifigearan gun deach am balach a thoirt dhan ospadal agus nach eil fiosrachadh aca mu a shuidheachadh. Tha e air a thuigsinn gun robh an gille na shuidhe faisg air a' phàirt den raon-chluiche a tha ga chleachdadh leis a' Ghreen Brigade nuair a chaidh a bhualadh.