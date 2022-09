Dùn Èideann

Tha an Rìgh Teàrlach agus Camilla a' Bhànrigh Chèile, air an t-slighe a dh'Alba an-dràsta an dèidh tadhal air Talla Westminster sa mhadainn far an do thabhainn Labhraichean nan Cumantan agus nam Morairean an co-fhaireachdainn an dèidh bàs a mhàthar. Thèid e fhèin agus a' Bhànrigh Chèile gu Pàrlamaid na h-Alba, a bhios a' tabhainn an co-fhaireachadh, agus bidh coinneamh aca leis a' Phrìomh Mhinistear Nicola Sturgeon. An-diugh fhathast leanaidh iadsan agus feadhainn eile den Teaghlach Rìoghail giùlain na ciste à Lùchairt Holyroodhouse ann an Dùn Èideann gu Cathair-Eaglais an Naoimh Giles. An dèidh seirbheis agus faire an sin, bidh cothrom aig a' mhòr-shluagh tadhal a dhèanamh urram oirre. Tha sluagh a' cruinneachadh mar-thà air a' Mhìle Rìoghail ann an Dùn Èideann.

Lunnainn

Thèid ciste na Bànrigh a thoirt gu deas gu Lùchairt Bhuckingham a-màireach far a bheil dùil ri sluagh mòr. Chaidh rabhadh a thoirt do dhaoine a tha am beachd a dhol a Lunnainn a-màireach gum bi maill mhòr anns a' bhaile.

Am Prionnsa Harry

Rinn am Prionnsa Harry luaidh phoblach airson a' chiad uair air a' Bhànrighinn. Thuirt e gur i a sheanmhair "a' chombaist a bha ga stiùireadh". Thuirt e gu bheil e a' cur luach mhòir air an ùine a bh' aige còmhla rithe, agus gum bi ionndrainn mhòr oirre air feadh an t-saoghail.

An Eaconomaidh

Am measg naidheachdan eile an là tha figearan eadar-amail ag ràdh gun robh fàs 0.2% ann an eaconomaidh Bhreatainn anns an Iuchar, agus tha sin nas lugha na bha eòlaichean a' sùileachadh. Tha sin a' tighinn an dèidh crìonadh 0.6% anns an Ògmhios. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta nach do charaich torradh na dùthcha, an GDP, fad nan trì mìosan dhan Iuchar.

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gu bheil feachdan na dùthcha a' daingneachadh an fhearainn a ghabh iad air ais bho na Ruiseanaich anns na beagan làithean mu dheireadh. Thuirt an Ceann-Suidhe Zelensky gu bheil na feachdan Ruiseanach "a' clisgeadh".

Poileas a' Mhet

Tha Coimiseanair ùr Phoileas a' Mhetropolitan, Sir Mark Rowley, a' gabhail na dreuchd an-diugh an dèidh do Mhèar Lunnainn, Sadiq Khan, toirt air an tè a bh' ann roimhe, a' Bhan-Uasal Cressida Dick, an dreuchd fhàgail. Gheall Sir Mark barrachd earbsa san t-seirbheis, nas lugha eucorra agus modhan-obrach nas fheàrr.