Ciste na Bànrigh

Theid ciste na Bànrigh Ealasaid a thoirt bho Lùchairt Bhuckingham gu Lùchairt Westminster an-diugh far an laigh i ann an stàit fad ceithir làithean. Leanaidh an Rìgh Teàrlach agus a dhithis mhac a' chiste air a slighe suas am Mall.

Tha dùil ri sluagh mòr am meadhan Lunnainn airson an giùlain fhaicinn agus airson ciste na Bànrigh fhaicinn ann an Lùchairt Westminster. Tha dùil gum faigh a' chiad fheadhainn a-steach dhan lùchairt a dh'fhaicinn na Bànrigh a' laighe ann an stàit mu 5:00f.

An Atmhorachd

Thuit ìre na h-atmhorachd san Rìoghachd Aonaichte. Dh'èirich prìsean air a' bhliadhna dhan Lùnastal 9.9%. Bha sin sìos bho 10.1% san Iuchar - an ìre as àirde ann an 40 bliadhna. Chuir prìs pheatroil nas lugha bacadh air an atmhorachd, ged a tha prìs a' bhìdhe air èirigh gu mòr.

An Ucràin

Thuirt an Ceann-Suidhe Zelensky gu bheil feachdan na h-Ucràin air còrr is 3,000 mìle cheàrnagach de dh'fhearann a ghabhail air ais air taobh sear na dùthcha. Tha smachd aig an Ruis air mun chòigeamh cuid den dùthaich, ach thuirt Mgr Zelensky gun ruaigeadh feachdan na h-Ucràin feachdan Mhosgo às an dùthaich buileach glan. Thuirt oifigich Ucràinianach gun do rinn iad adhartas nas fheàrr na bha iad an dùil gu ruige seo.

Oighreachd nam Bàgh

Seo an là mu dheireadh do mhuinntir nam Bàgh sna Hearadh bhòtadh sa bhaileat 'son faighinn a-mach a bheil a' choimhearsnachd airson sealbh a ghabhail air an fhearann. Dùinidh a' bhòt aig 12:00f an-diugh. Bha dùil gum biodh iad a' cunntadh na bhòta a-nochd, ach chaidh dàil a chur air sin air sàilleabh bàs na Bànrigh. Thèid a' bhòt a chunntadh a-niste seachdain bho an-diugh.