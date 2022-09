Chaidh Duaisean Litreachais na Gàidhlig a thoirt seachad ann an Glaschu a-raoir.

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek airson neo-fhicsean gu Ridseard Cox airson leabhar mu ainmean-àite ann an Leòdhas, agus bha duais ann cuideachd dhan Oll Meek fhèin airson an leabhar bàrdachd is fheàrr.

Tha Eilidh NicÌomhair ag aithris.