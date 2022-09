Liz Truss

Cleachdaidh Liz Truss òraid dha na Dùthchannan Aonaichte ann an New York an-diugh airson na billeanan notaichean de thaic armaichte a ghealltainn dhan Ucràin. Air a' chiad chuairt aice a-null thairis mar phrìomhaire, iarraidh a' Bh-Mh. Truss air ceannardan eile aig àrd-sheanadh an UN cuideachadh le bhith a' saoradh na Roinn Eòrpa bho ghrèim Vladimir Putin. Tha Breatann air £2.3bn de thaic a thoirt don Ucràin bhon a thòisich an cogadh anns a' Ghearran.

Talla Westminster

Thuirt an Riaghaltas gun do thadhail timcheall air 250,000 air Talla Westminster fhad 's a bha a' Bhanrigh na laighe ann an Stàit. Tha an t-àm caoidh oifigeil a-niste air tighinn gu crìch, ach tha an Teaghlach Rìoghail ag ràdh gum mair an caoidh prìobhaideach aca airson seachdain eile.

Tubaist is Èiginn

Tha an àireamh de dhaoine a tha a' feitheamh còrr is ceithir uairean de thìde airson cobhair ann an ionadan tubaiste is èiginn na h-Alba aig an ìre as àirde riamh. Anns an t-seachdain gu Didòmhnaich an 11mh, cha deach ach 63.5% fhaicinn an taobh a-staigh ceithir uairean de thìde. Tha targaid an Riaghaltais stèidhichte aig 95%.

Stailc Rèile

Dhearbh aonadh nan dràibhearan trèana, Aslef, gun tèid na buill aca air stailc air an 1mh agus an 5mh là den Dàmhair. Bha na dràibhearan an dùil a dhol air stailc Diardaoin seo chaidh, ach chaidh sin a chur dheth às dèidh bàs na banrigh. Buailidh na stailcean air dusan companaidh rèile, nam measg Avanti West Coast agus LNER, a tha a' ruith sheirbheisean eadar Sasainn agus Alba.

Madeleine McCann

Chaidh riaghladh an aghaidh phàrantan Madeleine McCann ann an Cùirt Eòrpach nan Còraichean Daonna. Bha Kate agus Jerry McCann air a dhol dhan chùirt agus iad a' gearain nach robh ùghdarrasan Phortagail air èisteachd chothromach a thoirt dhaibh anns a' chùis-lagha aca an aghaidh seann oifigeir phoilis. Bha Gonzalo Amaral, a bh' air a bhith an sàs anns an sgrùdadh airson Madeleine, air leabhar a sgrìobhadh, a' cumail a-mach gun robh gnothach aig a pàrantan ri mar a chaidh i a dhìth bho chionn 15 bliadhna.

Tubaist

'S chaidh peinnseanair a bhàsaich ann an tubaist-rathaid ann an Siorrachd Àir ainmeachadh leis na Poilis. Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm air an 9mh là den t-Sultain nuair a chaidh Iain Ward a leagail le làraidh air Rathad Àir ann am Preastabhaig. Chaochail Mgr Ward, a bha 83, agus an cù aige, Benji, aig làrach na tubaiste.