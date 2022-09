Thèid Buidheann Buileachaidh na Gàidhlig a chur an sàs a-rithist aig Comhairle Baile Dhùn Èideann.

Chaidh seo aontachadh aig coinneimh de chomataidh an fhoghlaim far an robhas a' coimhead a-rithist ris na planaichean airson àrd-sgoil Ghàidhlig ùr sa bhaile.

Tha eas-aonta air a bhith ann mu na làraichean air an robh a' Chomhairle a' coimhead.

Tha tuilleadh aig Eilidh Ghrannd.