Dhearbh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun tèid na cunntasan cumhachd aig gnothachasan, buidhnean carthannais agus buidhnean poblach mar sgoiltean is ospadalan a chuibhreachadh bho thoiseach na h-ath-mhìos. Thèid am mòr-phrìs airson dealan a stèidheachadh aig £211 airson gach megawatt de dhealan, agus £75 airson megawatt de ghas. Thuirt ministearan gum mair an sgeama airson sia mìosan. Eu-coltach ris an sgeama cuibhreachaidh do dhachaighean prìobhaideach, chan eil an riaghaltas air innse dè na chosgas an sgeama taic seo. Tha eòlaichean gnìomhachais ag ràdh gum bi sin a' crochadh air dè thachras do mhòr-phrìsean cumhachd eadar an Dàmhair agus an Giblean.

Chuir Vladimir Putin as leth nan dùthchanan an iar gu bheil iad airson an Ruis a lagachadh agus a sgriosadh agus e a' gairm shaighdearan glèidhte na dùthcha gu seirbheis. Tha dùil gun cuir seo timcheall air 3,000 ri feachdan na Ruis, agus gun tèid an cleachdadh sa chogadh san Ucràin. Thuirt Mgr Putin gun cleachd Moscow a h-uile nì a tha ri fhaotainn airson ranntachd na dùthcha a dhìon, agus gu bheil pailteas armachd aca. Thuirt Ministear Oifis nan Dùthchanan Cèin, Gillian Keegan, gu bheil oidhirpean a leantainn gus fuasgladh dioplomasach fhaighinn air a' chogadh san Ucràin, agus gu bheil na bh' aig Vladimir Putin ri ràdh eagalach. Tha na Ucràinianaich ag ràdh gu bheil briatharan Mhgr Putin a' sealltainn nach eil an cogadh aige a' soirbheachadh.

Bu chòir gun tèid fhoillseachadh a-nochd fhathast a bheil muinntir Oighreachd nam Bàgh anns na Hearadh air bhòtadh airson an talamh a cheannach. Tòisichidh na bhòtaichean gan cunntais ann an Ionad Coimhearsnachd Oighreachd nam Bàgh aig seachd uairean. 'S i tè de na h-oighreachdan as motha sna h-Eileanan Siar a tha fhathast fo uachdaran phrìobhaideach.

Fiosrachadh siubhail, agus tha an A9 fhathast dùinte às dèidh tubaist-rathaid faisg air Bun Ilidh air taobh Sear Chataibh. Thuirt na poilis gun do bhuail trì carbadan ri chèile aig Port Ghobhar goirid ro 08:00m. Tha na seirbheisean èiginn fhathast aig làrach na tubaiste, agus chan eil fios fhathast cuin a dh'fhosglas an rathad a-rithist.

Tha Comhairle Baile Dhùn Èideann air còrr is £1.2m a phàigheadh gu rothaichean a thuit far nam baidhseagalan aca air loidhne nan tramaichean. Sheall dàta ùr gun do shoirbhich cha mhòr 200 tagradh airson airgead dìolaidh thairis air na deich bliadhna a dh'fhalbh. Uile gu lèir bha 442 tubaist baidhseagail air an loidhne - a' chuid as motha dhiubh air Sràid a' Phrionnsa agus timcheall air Haymarket.

Tha oidhirp teasairginn a' leantainn airson timcheall air 100 muc-mhara a shàbhaladh às dèidh mar a chaidh an glacadh ann an àite tana far costa Tasmania. Tha eagal ann gu bheil mu 100 eile mu thràth air bàsachadh far cost an Iar an eilein.