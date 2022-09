Buidseat

Dh'fhoillsich an Seansalair Kwasi Kwarteng am plana aige airson cìsean a ghearradh anns a' bhuidseat aige madainn an-diugh. Chaidh an casg a bh' air bònasan nam bancairean a thogail agus chaidh cur às cuideachd do phlana a bh' ann airson cìsean chompanaidhean a chur suas. Chaidh an ìre às àirde de chìs-chosnaidh cuideachd a chur an dàrna taobh. Cha tèid àrdachadh ann an àrachas nàiseanta idir air adhart agus thèid sgìrean tasgaidh le cìsean ìosal a chur air dòigh air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt an Seansalair Dùbhlanach Rachel Reeves gur e aideachadh a bha seo bho na Tòraidhean gun robh iad air a bhith os cionn 12 bliadhna de dh'fhàiligeadh eaconomach.

Na Ucràin

Tha oifigich a tha taobhadh leis an Ruis ann an ceithir sgìrean den Ucràin ag ràdh gu bheil referenduman air tòiseachadh air am bu chòir dha na sgìrean a bhith nam pàirt den Ruis. Tha ionadan-bhòtaidh air fosgladh ann an Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia agus Kherson. Thathar air càineadh a dhèanamh air a' phròiseas air feadh an t-saoghail.

Gunnaichean

Thèid rannsachadh a dhèanamh air am bheil laghan ceadachd ghunnaichean freagarrach san dùthaich sa. Coimheadaidh buill-phàrlamaid air Comataidh nan Cùisean Albannach aig Westminster air grunn rudan - nam measg am bu chòir am pròiseas airson cead fhaighinn a bhith air atharrachadh. Tha seo a' tighinn às dèidh sreath ionnsaighean anns an Eilean Sgitheanach agus ann an Loch Aillse far an deach fireannach a mharbhadh agus grunn eile a ghoirteachadh.

Banachdaichean

Tha cha mhòr 500,000 duine air feadh Alba nach eil air banachdach Covid fhaighinn fhathast. Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann ag ràdh gu bheil sin aig 10% de shluagh na dùthcha air fad. Tha luchd-saidheans ag ràdh gun cuidich am fiosrachadh aca le bhith a' cur air dòigh iomairtean banachdaich a tha ag amas air targaidean sònraichte.

Ioran

Tha Ceann-suidhe Iorain Ebrahim Raisi a' cumail a-mach gu bheil rannsachadh iomlan a' dol air mar a bhàsaich boireannach aois 22 Dihaoine sa chaidh às dèidh dha na poilis mhoralta a cur ann an grèim. Tha daoine air a bhith a' togail fianais air feadh an t-saoghail às dèidh mar a bhàsaich Mahsa Amini. Tha co-dhiù 30 duine eile air am beatha a chall anns an uabhas.

Glaschu

Thàinig dearbhadh o Chomhairle Ghlaschu nach fheum Gàidhlig a bhith aig tagraichean airson na h-obrach mar cheannard air Àrd-sgoil Ghàidhlig a' bhaile. Dh' innis iad gu bheil inbhe na h-obrach ag atharrachadh bho dhreuchd far am bheil e riatanach Gàidhlig a bhith aig tagraichean, gu miannachadh gum biodh i aca. Thuirt a' Chomhairle gu bheil e a' sìor fhàs nas duilghe tidsearan is manaidsearan le Gàidhlig fhaighinn agus nach do chuir duine a-steach airson na dreuchd nuair a chaidh a sanasachd an toiseach. Bidh iad a-nise a' sanasachd airson ceannard eadar-amail. Tha cuid de phàrantan ann an Glaschu air dragh a thogail mun atharrachadh.