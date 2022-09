An Not

Tha an Not a' togail beagan an dèidh tuiteam dhan luach as lugha riamh mu choinneimh an Dollair na bu tràithe an-diugh. Tha an Not an-dràsta aig $1.07. Thuit luach an Euro cuideachd mu choinneimh an Dollair agus eòlaichean an ionmhais ag ràdh gu bheil dragh air luchd-tasgaidh mu ghearradh chìsean a dh'fhoilllsich an Seansalair, Kwasi Kwarteng, Dihaoine, agus gum feum Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte barrachd airgid a ghabhail air iasad mu choinneimh sin.

Reeves

Thuirt an Seansalair Dùbhlanach, Rachel Reeves, gu bheil aithrisean gu bheil an Riaghaltas am beachd tuilleadh chìsean a ghearradh a' cur ris an trioblaid. Tha Ms Reeves a' foillseachadh plana eaconomach nan Làbarach an-diugh. Innsidh i do cho-labhairt a' phàrtaidh ann an Liverpool gun cuireadh iad maoin nàiseanta air bhonn 'son a chur an sàs ann an cumhachd ath-nuadhachail agus pròiseactan teicneòlais.

An Ruis

Tha aithrisean a' tighinn às an Ruis gun deach, air a' char as lugha, 13 duine a mharbhadh, còignear chloinne nam measg, nuair a thug fear le gunna ionnsaigh orra aig sgoil ann am baile Izhevsk ann am meadhan na dùthcha. Chaidh na h-uimhir eile a leòn mus do chuir an duine an gunna ris fhèin.

An Eadailt

Tha a h-uile coltas gum bi ceannard bhon fhìor làimh dheis air an Eadailt 'son a' chiad uair bho bha Benito Mussolini os cionn na dùthcha anns an Dàrna Chogadh. Tha e coltach, aig an ìre seo, gun d' fhuair pàrtaidh Bhràithrean na h-Eadailt aig Giorgia Meloni mun cheathramh cuid den bhòt, a bheireadh mòr-chuid dhi ann an co-bhanntachd riaghlaidh.

Comhairle

Dh'aidich Ceannard Comhairle na Gàidhealtachd, Raymond Bremner, gum feum iad co-dhùnaidhean doirbh a dhèanamh mu ghearraidhean. Tha beàrn faisg air £10m sa bhuidseat am-bliadhna agus dragh gum faodadh sin èirigh gu £40m an ath-bhliadhna. Thuirt Mgr Bremner gun do dh'iarr iad tuilleadh taic bho Riaghaltas na h-Alba agus gum bu chòir dealbh nas soilleire a bhith ann an ceann beagan sheachdainean.

Renee

Tha dùil gun toir an Crùn an cùis gu ceann an-diugh ann an cùis an duine a tha fo chasaid gur e a mhuirt Renee NicRath. Tha Uilleam MacDhùghaill, 80, a' dol às àicheadh anns an Àrd-Chùirt ann an Inbhir Nis gun do mhuirt e Renee agus a mac, Anndra, ann an 1976.