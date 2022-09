Morgaidsean

Sguir na h-uimhir de na bancaichean a thoirt seachad mhorgaidsean agus dragh ann gum faodadh Banca Shasainn ìre an rèidh a chur suas mar dhòigh air an Not a neartachadh. Thuirt am banca an-dè nach bi leisg sam bith orra an riadh àrdachadh an dèidh dhan Not tuiteam dhan ìre as lugha riamh mu choinneimh an Dollair airson ùine sa mhadainn an-dè.

Cumhachd

Thuirt riaghladair a' chumhachd, Ofgem, gum feum a h-uile gin ach aonan de na companaidhean ann am Breatainn barrachd taice a thoirt do dhaoine aig a bheil trioblaidean a' pàigheadh an cunntasan. Fhuair ath-sgrùdadh gum feum dòigh-obrach nas fheàrr a bhith aig na companaidhean, agus tuilleadh dìon a chur air feadhainn nach urrainn na cosgaisean cumhachd a phàigheadh. Dh'ainmich Ofgem Scottish Power, Utilita agus TruEnergy airson laigsean mòra anns an dòigh sa bheil iad a' dèiligeadh ri luchd-cleachdaidh.

Cùmhnant Aiseagan

Tha pàipearan air an d' fhuair am BBC sealbh ag ràdh gur dòcha gun robh am pròiseas fo an deach cùmhnant airson dà bhàt-aiseig a thoirt do Ghàrradh MhicFhearghais a' taobhadh gu buannachd a' ghàrraidh. Tha am prògram Disclosure aig BBC Scotland a' togail beachd gun d' fhuair an gàrradh làimhseachadh fàbharach bho CMAL anns a' phròiseas thairgse. Tha an dà bhàta do ChalMac fhathast gan togail agus bidh iad co-dhiù £150m os cionn buidseit agus còig bliadhna air dheireadh. Thuirt Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, gur e adhbhar dragh a th' anns an fhiosrachadh agus gun toir e sùil nas doimhne air a' chùis.

Na Làbaraich

Bruidhnidh Sir Keir Starmer ri co-labhairt a' Phàrtaidh Làbaraich ann an Liverpool feasgar. Canaidh e gun saor na Làbaraich an Rìoghachd Aonaichte bho chuairt an dèidh cuairt de dh'èiginn.

Shinzo Abe

Bha ceannardan bho air feadh an t-saoghail aig tiodhlaigeadh stàite seann Phrìomhaire Iapan, Shinzo Abe, a chaidh a mhurt anns an Iuchar. Chruinnich mìltean mòra ann an Tokyo a thogail fianais an aghaidh meud agus cosgais an tiodhlaigidh.