IMF

Dh'iarr a' Mhaoin Airgid Eadar-nàiseanta air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte beachdachadh às ùr air am poileasaidhean eaconomach. Thuirt an IMF gu bheil planaichean an t-Seansalair cunnartach ach thuirt an Riaghaltas gun tèid iad air adhart le gearradh chìsean mar a chuir iad romhpa. Tha an Seansalair, Kwasi Kwarteng, a' feuchainn ri misneachd a thoirt dha na margaidean agus e a' coinneachadh ri bancairean tasgaidh an-diugh. Tha Ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, a' fàgail air na Tòraidhean gun do chaill iad smachd air an eaconomaidh.

Biadh

Tha figearan ùra a' sealltainn an àrdachaidh as motha a-riamh ann am prìsean anns na bùthainnean. Thuirt Caidreachas Bhùthainnean Bhreatainn gun robh prìsean anns an t-Sultain 5.7% nas àirde na bha iad aig an aon àm an-uiridh, an ìre as motha bho thòisich iad a' clàradh ann an 2005. 'S e biadh a bu mhotha a chuir ris an àrdachadh agus e suas 11% seach an-uiridh.

Aiseagan

Tha Tòraidhean na h-Alba ag iarraidh rannsachaidh phoilis mun dòigh san do làimhsich Riaghaltas na h-Alba cùmhnant airson dà bhàt'-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Tha seo a' tighinn an dèidh prògram Disclosure air BBC Scotland an-raoir a tha a' cumail a-mach gur dòcha gun robh claonadh ann am fàbhar Ghàrradh MhicFhearghais. Togaidh na Tòraidhean a' chùis sin, agus trioblaidean nan seirbheisean aiseig san fharsainneachd, ann an deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar. Thuirt an Riaghaltas nach aithne dhaibh gun robh dad ceàrr sa phròiseas ach dh'iarr iad air Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba a' chùis a rannsachadh.

Gas Ruiseanach

Thuirt Ceannard a' Choimisein Eòrpaich, Ursula Von der Leyen, gum bi dìoltas ann ma thèid dearbhadh gur ann a dh'aona-ghnothaich a chaidh milleadh a dhèanamh air na pìoban a tha a' toirt gas às an Ruis. Chan eil NordStream a h-Aon agus a Dhà, a tha fon Mhuir Bhaltach, fosgailte an-dràsta ged tha gas annta.

Fòram nan Eilean

Tha Fòram nan Eilean a' coinneachadh airson a' chiad uair an-diugh. Tha fear de mhinistearan a' Chaibineit, Nadhim Zahawi, os cionn na coinneimh ann an Arcaibh far a bheil riochdairean bho air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt esan gun cùm e fiosrachadh mun choinneimh ris a' Phrìomhaire agus thuirt e gum faigh coimhearsnachdan eileanach buannachd à poileasaidh co-chothromachaidh an Riaghaltais.

Christina NicCoinnich

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mu thachartas faisg air Sruighlea anns an deach rothaiche ainmeil à Leòdhas a ghoirteachadh. Bhuail carbad le trèilear nach do stad ann an Christina NicCoinnich agus tha ise anns an ospadal agus a peilbhis bhriste. Tha na Poilis airson cluinntinn bho dhuine sam bith le dealbhan dashcam den tachartas air Cearcall-rathaid Chipein feasgar an-dè.