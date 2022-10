Cìsean

Chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, ann an tionndadh gu math aithghearr, cùl ris a' phlana airson cur às dhan chrìch 45sg san Not air an ìre chìse as àirde. Thuirt an Seansalair, Kwasi Kwarteng, gu bheil a' chonnspaid is càineadh mun cheum sin a' mùchadh "pasgain làidir" thuirt e, de ghearraidhean cìse agus molaidhean eile airson na h-eaconomaidh, agus cuideachadh le cosgaisean bith beò. Neartaich an Not an aghaidh an Dollair ris an naidheachd, ag èirigh gu luach $1.12c. Thuit cosgaisean iasaid an Riaghaltais cuideachd gu far an robh iad ro mheanbh-bhuidseit Mhgr Kwarteng bho chionn deich là. Ach thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu bheil tilleadh an t-Seansalair a' dearbhadh leibideachd an Riaghaltais.

Luchd-obrach Slàinte

Tha còrr is 50,000 de luchd-obrach na slàinte an Alba a' bhòtadh ann am baileat airson stailce, 's iad ag iarraidh pàigheadh nas fheàrr. Dhiùlt an t-aonadh aca, Unison, àrdachadh 5% 's iad ag ràdh nach eil an sin, gu fìor, ach gearradh tuarastail. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gur e briseadh dùil a tha seo, agus gu bheil e an dòchas gun gabh aonta dèanamh.

Cosgaisean

Thuirt aon teaghlach anns gach còig air beag-thuarastal ann an Alba gun robh iad an dà chuid fuar agus acrach aig an dearbh àm am-bliadhna. Bhruidhinn Bunait Joseph Rowntree, a tha ag iomairt an aghaidh bochdainn ri 4,000 dachaigh an Alba san Iuchar. Thuirt iad gu bheil na fhuair iad a' dèanamh deilbh dhubhaich air dùthaich ann an èiginn.

Indonèisia

Tha na h-ùghdarrasan ann an Indonèisia a' rannsachadh 18 duine de dh'oifigearan poilis aig geama ball-coise far an do chaill 125 duine de luchd-taice am beatha nuair a chaidh am pronnadh. Loisg na Poilis gas deòir air feadhainn den luchd-taice a bh' air a' phàirce a dh'fheuch an uairsin ri teicheadh a-mach às an stèidiam ann an cabhaig.

Olivia Pratt-Korbel

Bha fear sa chùirt an-diugh fo chasaid gur e a mhuirt an nighean bheag Olivia Pratt-Korbel ann an Liverpool anns an Lùnastal. Tha Thomas Cashman a tha 34 bliadhna de dh'aois, fo chasaid cuideachd gun do dh'fheuch e ri màthair na h-ìghne agus duine eile a mhurt. Tillidh e gu Cùirt a' Chrùin ann an Liverpool feasgar an-diugh.