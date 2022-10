Liz Truss

Dhiùlt am Prìomhaire a ràdh nach gearradh i sochairean mar dhòigh air airgead a thogail airson a plana eaconomaich. Nuair a chaidh faighneachd dhith air a' phrògram rèidio Today aig a' BhBC, thuirt Liz Truss gum feum an Riaghaltas a bhith cùramach mu ionmhas, agus cìsean agus fiachan na dùthcha a ghearradh. Gheall am Prìomhaire a bha roimhpe, Boris Johnson, gum biodh esan ag àrdachadh shochairean a rèir na h-atmhorachd.

Covid

Thòisich a' chiad ro-èisteachd ann an Lunnainn an-diugh aig an rannsachadh phoblach mu Chovid. Tha a' chiad earrainn seo a' rannsachadh dè cho deiseil 's a bha an Rìoghachd Aonaichte airson pandemic ro 2020.

Pagastan

Tha na Dùthchannan Aonaichte ag iarraidh mòran a bharrachd airgid dhan iomairt ann am Pagastan an dèidh nan tuiltean mòra a rinn sgrios an sin. Tha £700m ga iarraidh - a' chòig uimhir agus a thuirt an UN an toiseach 's iad a' feuchainn ri smachd a chur air galairean a' sgapadh san uisge. Thuirt an UN gu bheil ceudan mhìltean dhaoine a' fuireach ann an campaichean salach gun uisge glan aca ri òl.

Tidsearan Gàidhlig

Tha aithisg ùr ag ràdh gur ann nas miosa a bhios an èiginn le cion thidsearan Gàidhlig. Tha rannsachadh a rinn seann cheannard Comhairle na Gàidhealtachd, Mìcheal Foxley, agus seann stiùiriche foghlaim an ùghdarrais, Brus Robasdan, ag ràdh gur dòcha gum feum cuid de sgoiltean tilleadh gu foghlam tron Bheurla. Tha iad a' moladh buidheann-ghnìomha ùr, taic-airgid nas fheàrr airson tidsearan Gàidhlig a thàladh, agus ag ràdh gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba a' chuid sin de dhleastanas Bhòrd na Gàidhlig a ghabhail thairis. Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad ag obair còmhla ri Bòrd na Gàidhlig airson a' chùis a leasachadh.

Coirea a Tuath

Tha càineadh eadar-nàiseanta ann air Coirea a Tuath a loisg urchair balistic os cionn Iapan airson a' chiad uair bho chionn còig bliadhna. Thuirt na Stàitean Aonaichte gur e rud cunnartach gun chùram a rinn Coirea a Tuath. Thachair seo an dèidh eacarsaich armaichte aig muir anns an robh na Stàitean Aonaichte, Iapan agus Coirea a Deas an sàs, an t-seachdain seo chaidh.

Taidhrichean

Leig luchd-iomairt na h-àrainneachd an eadhair à taidhrichean 60 carbad ann an Dùn Èideann, agus iad a' togail fianais an aghaidh chàraichean mòra SUV ann am bailtean. Thuirt a' bhuidheann Tyre Extinguishers, gun robh an iomairt an-raoir stèidhichte air sgirean Marchmont agus Bruntsfield.