Liz Truss

Tha am Prìomhaire, Liz Truss, ag ullachadh airson a h-òraid do Cho-labhairt nan Tòraidhean airson a' chiad uair mar cheannard air a' phàrtaidh. Cuiridh i dìon air a poileasaidh eaconomach, agus canaidh i gum bi, a dh'aindeoin na troimhe-chèile, buannachd ann dhan a h-uile duine air a' cheann thall. Tha na h-uimhir de chuideam air a' Phrìomhaire 's a planaichean a' dèanamh sgaradh anns a' phàrtaidh.

Rannsachadh Chovid

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bu mhath leotha gun leanadh an t-adhartas a bha gu ruige seo aig an rannsachadh phoblach mu Chovid. Tha sin an dèidh do cheathrar den luchd-lagha an rannsachadh fhàgail. Chuir cathraiche an rannsachaidh, a' Bhan-Uasail Poole, dhith an dreuchd aig toiseach na seachdain. Thuirt am fear-lagha Amar Anwar a tha a' riochdachadh nan teaghlaichean Albannach a chaill càirdean le Covid, gu bheil a h-uile coltas gu bheil an rannsachadh poblach a' tuiteam às a chèile.

Bàs a Bharrachd

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gur e poileasaidh cùmhnaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a bu choireach ri còrr is 334,000 bàs a bharrachd air an àireimh ris am biodh dùil air an deich bliadhna mu dheireadh. Rinn Ionad Ghlaschu airson Slàinte a' Phobaill, le taic bho Oilthigh Ghlaschu, rannsachadh air figearan bàis eadar 2012 agus 2019, agus fhuair iad gun robh bàs aig aois nas tràithe na bhiodh dùil 6% nas bitheanta anns na sgìrean as miosa dheth an Alba.

Tesco

Reic a' chompanaidh bhùthainnean as motha am Breatainn, Tesco, barrachd stuth sna sia mìosan gu deireadh an Lùnastail, ach thuit am prothaid mu 10% san ùine sin. Thuirt Tesco gu bheil daoine a' cumail sùil air a h-uile sgillinn le cosgaisean bith-beò a' sìor èirigh.

Rugbaidh

Fhuair rannsachadh fo stiùir Oilthigh Ghlaschu gu bheil cluicheadairean rugbaidh aig àrd-ìre 15 tursan nas buailtiche fulang le tinneas motor-neurone, 's a dhà uimhir nas coltaiche crìonadh eanchainne de sheòrsaichean eile tighinn orra. Dh'iarr iad air na h-ùghdarrasan casg a chur air buillean eadar cluicheadairean ann an trèanadh.