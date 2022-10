Le cosgaisean cumhachd ag èirigh tha àitichean ris an canar "làraichean blàth" a' fosgladh air feadh na dùthcha.

Seo àitichean far an urrainn do dhaoine a tha a' strì gus na dachaighean aca a theasachadh a thighinn còmhla ann an togalach blàth, seasgair.

Tha fear dhiubh gu bhith a' fosgladh ann an Inbhir Pheofharain.

Tha an aithris seo aig Anndra MacFhionghain.