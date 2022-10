Tha dhà de na ceithir bàtaichean-aiseig aig CalMac a bha dheth an-diugh a-nis air tilleadh gu seirbheis.

Tha dùil gun till an Isle of Lewis gu seirbheis a-màireach cuideachd.

Bheir e là no dhà eile ge-tà, mus till an Lord of the Isles.

Seo Andreas Wolff.