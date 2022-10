Kwasi Kwarteng

Tha an Seansalair, Kwasi Kwarteng, air tilleadh dhan dùthaich feadhair mun àm seo fhèin, 's e air tilleadh nas tràithe na bha còir à coinneamhan eadar-nàiseanta ann an New York. Tha fathannan air a bhith a' cuairteachadh aig Westminster gu bheil an Riaghaltas am beachd a dhol air ais air barrachd de na poileasaidhean ionmhais a nochdadh leis an t-Seansalair anns a' bhuidseat bheag aige air a' mhìos a chaidh. Tha mòran de bhuill-phàrlamaid nan Tòraidhean air a bhith ri càineadh air na poileasaidhean cìse is eile agus a' bhuaidh aca air an margaidhean 's feadhainn aca ag iarraidh nach mair an Seansalair no am Prìomhaire sna dreuchdan aca mura tig atharrachadh.

Am Post Rìoghail

Tha am Post Rìoghail airson uiread ri 6,000 den luchd-obrach aca a chur a-mach às an dreuchdan bhon Lùnastal an ath-bhliadhna. Tha a' chompanaidh leis a bheil am Post Rìoghail, International Disrtribution Services, ag ràdh gu bheil seo a dhìth 's iad a' call airgid. Tha iad air a bhith a' coireachadh stailcean an luchd-obrach airson cuid den chall a tha sin. An-dè fhèin bha 100,000 de luchd-obrach a' Phuist air stailc mu phàigheadh.

ScotRail

Agus tha ScotRail ag ràdh gum faodadh cuid de na seirbheisean acasan a bhith air an cur dheth gun cus rabhaidh ro làimh ri linn iomairt-obrach ùir le buill aonadh an RMT. Tha an t-aonadh ag iarraidh air an luchd-obrach aca gun a bhith ag obair uairean a bharrachd agus eas-aonta a' leantainn mu phàigheadh. Tha cuideachd obair einnsinnìridh mhòr a' tòiseachadh air an loidhne-rèile eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain air an deireadh-sheachdain seo, a' ciallachadh gur e busaichean seach trèanaichean a bhios a' ruith air pàirt den t-slighe sin fad còrr is seachdain.

Tubaist-rathaid

Tha dùil gu bheil an aon rathad gu sgìre Nis ann an ceann a tuath Leòdhais fhathast dùinte às dèidh tubaiste a bh' ann na bu thràithe den mhadainn. Tha e coltach gur e aon charbad a-mhàin a bha an sàs anns an tubaist, a thachair aig Gabhsann bho Dheas mu 06:30m an-diugh. Tha na Poilis air iarraidh air dràibhearan an sgìre a sheachnadh.

Am Mòd

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' fosgladh a-nochd ann am Peairt. Seo a' chiad uair a tha Mòd slàn air a bhith ann bho thòisich pandemic a' Choròna-bhìorais. Tha an Comunn Gàidhealach an-diugh air innse gur e Iain Urchardain a bhios air ainmeachadh aig a' Mhòd mar Thosgaire Gàidhlig na bliadhna. Am measg eile bidh Iain a' lìbhrigeadh phrògraman do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig an seo air BBC Radio nan Gàidheal.