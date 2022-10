'S i Aisling às an Òban a bhuannaich farpais an t-seann nòis airson luchd-ionnsachaidh eadar sia 's ochd bliadhna deug de dh'aois air a' chiad là de Mhòd na Cloinne ann am Peairt.

A bharrachd air farpaisean, bha spòrs, geamaichean agus ealain am measg na bha a' dol aig Iomall a' Mhòid an-diugh.

Ag aithris à Peairt, seo Calum MacAmhlaigh.