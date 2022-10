Atmhorachd

Tha ìre na h-atmhorachd a-rithist aig an ìre às àirde a bha e fad 40 bliadhna. Às dèidh tuiteam beagan san Lùnastal, thill e san t-Sultain gu 10.1%, mar a bha e san Iuchar. Sin a rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta. Thuirt iad gun robh àrdachadh ann am prìsean bìdh a bu chòireach airson an àrdachaidh a bh' ann gu ìre mhòir. Tha e coltach gu bheil prìsean bìdh ag èirigh aig mu 14% tron bhliadhna mu dheireadh. Thuirt an Seansalair gum biodh an Riaghaltas a' cur prìomhachais air an fheadhainn as fheumaiche a chuideachadh le mar a tha cosgaisean ag èirigh.

Ceistean a' Phrìomhaire

Bidh am Prìomhaire, Liz Truss, a' nochdadh anns na Cumantan an ceann uair de thìde airson àm nan ceist, agus dùil gum bi i air a cruaidh-cheasnachadh leis na dùbhlanaich. Seo a' chiad uair a bhios i air nochdadh anns a' Phàrlamaid airson ceistean a fhreagairt bho chaidh cur às den mhòr-chuid de na nochdadh sa bhuidseat bheag bho chionn beagan sheachdainean.

Cosgaisean

Fhuair sgrùdadh dhan BhBC gu bheil 85% de dhaoine anns an Rìoghachd Aonaichte le dragh orra mu mar a tha cosgaisean ag èirigh. Tha sin suas bho 69% a bha den aon bheachd nuair a rinneadh sgrùdadh coltach aig toiseach na bliadhna. Tha seo stèidhichte air sgrùdadh a rinneadh am measg cuibhreann den t-sluagh.

Ambaileansan

Tha na Libearalaich Dheamocratach ann an Alba a' cumail a-mach gu bheil slàinte luchd-obrach nan ambaileansan iad fhèin a' fulang leis an uallach a tha orra. Fhuair iad fiosrachadh fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gun robh cha mhòr 170,000 uair obrach air a call ann am bliadhna ri linn luchd-obrach nan ambaileansan a bhith far an obair le adhbharan slàinte-inntinn. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil £12m air a chur a dh'ionnsaigh taic airson slàinte-inntinn luchd-obrach an NHS.

HebCelt

Tha sgrùdadh eaconomach ùr ag ràdh gun do chuir fèis-chiùil HebCelt na bliadhna seo còrr air £4m ri eaconomaidh Eilein Leòdhais. Tha an sgrùdadh, le MKA Economics, ag ràdh gun robh còrr air 7,500 duine fa leth a' frithealadh na fèise, le còrr air 18,500 an làthair aig tachartasan na fèise thairis air na làithean a mhair e. Bha an àireamh sin suas air mar a bha e ann an 2019 nuair a bha an fhèis mu dheireadh air a cumail. Bha an aithisg stèidhichte air sgrùdadh a rinneadh le faisg air 1,000 den fheadhainn a bha a' frithealadh na fèise.

Mòd

Aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail, chaidh inbhe Bàrd a' Chomuinn Ghàidhealaich a bhuileachadh air Pàdraig MacAoidh, à Leòdhas, ach a tha an-diugh a' fuireach ann an Dùn Èideann. Bha Sheena Amos às an Eilean Dubh air ainmeachadh mar neach-ionnsachaidh Gàidhlig na bliadhna. Bidh cuairtean deireannach farpaisean Buinn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich ann a-nochd fhathast.