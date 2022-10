Tha rannsachadh ùr a' sealltainn gun do chuir Fèis Cheilteach Innse Gall còrr is £4M ri eaconomaidh nan Eilean Siar am-bliadhna.

Bha na mìlltean an làthair san Iuchair agus an fhèis a' comharrachadh 25 bliadhna .

Chaidh sealltainn cuideachd gu bheil còrr is 60 cosnadh an eisimeil an tachartais.

Seo Dòmhnall MacLaomainn.