'S iad Ruairidh Gray à Dalabrog an Uibhist a Deas agus Alice Nic a' Mhaoilein às an Rubha ann an Leòdhas a bhuannaich Buinn Òir an t-Seann Nòis aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt.

Shoirbhich Ruairidh dìreach ceithir uairean fichead às deidh dha Bonn Òir a' Comuinn fhaighinn oidhche Chiadain.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.