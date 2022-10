Anns an dàrna aithris anns an t-sreath againn air taigheadas ann an Uibhist, cluinnidh sinn bho dhaoine a th' air a bhith a' coimhead airson dachaigh.

Chan eil e furasta idir àite fhaighinn ri ceannach no air màl ach tha beagan a barrachd taice ri fhaighinn a-nis, mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.