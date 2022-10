Dà bhàt'-aiseig ùr do dh' Uibhist a Tuath & Na Hearadh

Dh'innis Còmhdhail Alba gun deach £115m a chuir ma seach airson dà shoitheach ùr do sheirbheisean a' chost an iar a tha CalMac a' ruith.

Thèid dà shoitheach ùr òrdanachadh a bhios a' frithealadh air seirbheisean Uibhist a Tuath & Na Hearadh dhan Eilean Sgitheanach aig àmannan trang.

Thèid an cùmhnant a thoirt seachad ro dheireadh na bliadhna.

Thuirt Ministear na Còmhdhail Jenny Gilruth, gum fàg sin Slige 802, am bàta a bha iad am beachd a' chuir air an t-slighe eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch na Madadh saor airson àite eile ann an lìonra Chal Mac.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.