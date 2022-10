Chaidh ìmpidh a chur air Riaghaltas na h-Alba coimhead ri dè eile a ghabhas dèanamh gus comhairlean a chuideachadh ann a bhith a' sgaoileadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Chaidh an cuspair a thogail leis an Tòraidheach Murchadh Friseal ann an deasbad mu Mhòd Pheairt, a chrìochnaich an t-seachdain seo chaidh.

Seo Darren Linc.