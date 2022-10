Tha dragh ann gun tig crìonadh-sluaigh ann an coimhearsnachd ann am meadhan Earra-Ghàidheal 's oighreachd Thaigh a' Bhealaich ga reic.

Tha a' chuid as motha de dh'àitean-fuirich air màl san sgìre air an oighreachd fhèin agus, mura bi sin ann tuilleadh, tha eagal ann gun tig air teaghlaichean aig aois obrach an cùl a chur ris an àite.

Seo Seonaidh MacCoinnich.