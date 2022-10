Bha grunn thuiltean air rathaidean Uibhist Dihaoine, às deidh uisge trom tron oidhche agus sa mhadainn.

Ann an trì uairean an uaireadair fhuair iad cha mhòr an cairteal cuid de dh' uisge a gheibheadh iad ann am mìos.

Thug seo fìor dhroch bhuaidh air draibhearan.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.