A&E

Bha an ùine a bha daoine a' feitheamh aig ionadan tubaist 's èiginn ann an Alba aig an ìre as miosa riamh air a' mhìos seo chaidh. Tha na h-àireamhan san t-Sultain ag ràdh gur e 69% ris an deach sealltainn an taobh a-staigh ceithir uairean de thìde. 'S e 95% targaid Riaghaltas na h-Alba. Bha mu 10% de dh'euslaintich a bha a' feitheamh còrr 's ochd uairean de thìde.

Suella Braverman

Chuir ministear na h-in-imriche, Robert Jenrick, dìon air Rùnaire na Dùthcha a chleachd am facal 'invasion' mun àireimh luchd-siridh comraich a tha a' tighinn air tìr ann an ceann a deas Shasainn. Tha buill-phàrlamaid dùbhlanach a' fàgail air Suella Braverman gur e briathrachas mì-iomchaidh a tha sin. Thuirt Mgr Jenrick gur ann a bha Ms Braverman a' feuchainn ri dealbh a dhèanamh air meud na h-in-imriche, ged nach biodh e fhèin air am facal a chleachdadh, thuirt e.

Tha na figearan as ùire bho Mhinistreachd an Dìon ag ràdh gun tàinig 46 thar Chaolas Shasainn ann am bàtaichean beaga an-dè, a' toirt na h-àireimh gu lèir gu ruige seo am-bliadhna gu faisg air 40,000.

BP

Dh'innis a' chompanaidh ola BP gun robh am prothaid anns na trì mìosan mu dheireadh còrr 's a dà uimhir 's a bha iad aig an aon àm an-uiridh. Rinn BP prothaid £7.1bn eadar an t-Iuchar agus an t-Sultain an coimeas ri £2.9bn ann an 2021.

Dùn Dè

Thuirt ceannard Comhairle Baile Dhùn Dè, John Alexander, gun do rinn feadhainn a bha an sàs ann an àimhreit an sin an-raoir dìmeas air an lagh agus air a' choimhearsnachd. Chaidh poilis le uidheamhachd riot a ghairm an dèidh do dh'òigridh sràidean a dhùnadh le tèineachan agus lasraichean. Chaidh aon oifigear poilis a ghoirteachadh ach tha e coltach nach deach a dhroch leòn.

Chuir NHS nan Eilean Siar dìon air na tha de bhallrachd bho thaobh a-muigh nan eilean air a' bhòrd an dèidh do dh'aon bhall gearain 's a dhreuchd fhàgail. Leig an Comhairlaiche Aonghas MacCarmaig dheth a dhreuchd an-dè agus e a' ceasnachadh taghadh iar-chathraiche a' bhùird bho chionn ghoirid. Thuirt esan gu bheil cus de stiùirichean a' bhùird nach eil a' fuireach anns na h-eileanan. Thuirt NHS nan Eilean Siar nach eil iad ag aontachadh ri Mgr MacCarmaig agus gu bheil farsaingeachd de sgilean agus eòlas air a' bhòrd.