COP27

Bidh am Prìomhaire, Rishi Sunak, a' dol gu coinneamh eadar-nàiseanta COP27 mun ghnàth-shìde. Bha e air innse roimhe nach biodh e a' dol chun na coinneimh anns an Èipheit, agus uiread ri dhèanamh aige aig an taigh agus e ùr na dhreuchd. Fhuair e a chàineadh airson sin, le staing na gnàth-shìde a' leantainn agus gu sònraichte leis gun robh a' cho-labhairt mu dheireadh, COP26, ann an Glaschu an-uiridh. Thuirt Mgr Sunak nach b' urrainn ge-tà, saoibhreas a bhith ann gun rudeigin tachairt mun ghnàth-shìde, agus gum biodh e an làthair aig COP27 airson togail air dìleab coinneamh Ghlaschu.

Buidseat

Tha dùil gun innis an leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, feasgar gu bheil gearraidhean luach nan ceudan mhilleanan notaichean a' tighinn air buidseatan Riaghaltas na h-Alba. Tha Mgr Swinney an-dràsta os cionn ionmhas an riaghaltais. Thathas air a bhith ri ath-sgrùdadh air buidseatan ri linn ìre na h-atmhorachd a bhith cho àrd, pàigheadh luchd-obrach na roinne poblaich a bhith a' dol suas agus cosgaisean an lùib fhògarrach às an Ucràin tighinn air an dùthaich. Tha cuideachd atharrachaidhean ann am buidseatan aig Westminster a' toirt buaidh air staid ionmhais na h-Alba.

Gràn

Thuirt ministrealachd dìon na Ruis gu bheil an dùthaich a-rithist deònach cumail ris an aonta a rinneadh leis an Ucràin agus leis an Tuirc mu a bhith a' leigeil le bàtaichean làn gràin seòladh à puirt san Ucràin. Bha seo gus dèanamh cinnteach nach biodh staing ann le cion bìdhe ann am mòran dhùthchannan den t-saoghal, a tha a' cur feum air gràn bhon Ucràin. Na bu thràithe air an t-seachdain bha teagamh ann am maireadh an leithid de dh'aonra, agus an Ruis air an cùl a chur ris an aonta, a' gearran gun tugadh ionnsaigh air fear de na bàtaichean aca le dròn.

Obar Dheathain

Tha dùil gun robh fear a bhàsaich às dèidh dhol dhan mhuir aig tràigh ann an Obar Dheathainn an-raoir a' feuchainn ri cobhair a dhèanamh air cù. Bha sgiobaidean teasargainn air tìr, bàtaichean teasargainn agus heileacoptair nam maor-cladaich uile an sàs san iomairt airson an duine, aois 33, a lorg.

Croitearachd

Tha Caidreachas Croitearachd na h-Alba air moladh gum biodh an siostam croitearachd air leudachadh air feadh na h-Alba, agus iad a' freagairt co-chomhairle an riaghaltais air ath-leasachadh fearainn na dùthcha. Thathas cuideachd ag iarraidh gum biodh mòran a bharrachd chroitean ùra air an dèanamh mar dhòigh air tuilleadh feum a dhèanamh de thalamh na dùthcha. Tha cathraiche a' chaidreachais, Dòmhnall MacFhionghain, ag ràdh gum biodh croitean ùra a' dèiligeadh ri prionnsabal bunaiteach ath-leasachaidh an fhearainn - gum biodh barrachd dhaoine a' dèanamh feum de bharrachd den talamh. Thuirt e cuideachd gun cuireadh iad fàilte air siostam ùr airson uachdranas na talmhainn - coltach ri croitearachd - a bhith air a leudachadh air feadh na dùthcha.