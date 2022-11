Tha luchd-iomairt ann am Muile is Eilean Ì a' moladh gun rachadh seirbheisean aiseig a chur ann an làmhan na coimhearsnachd mar dhòigh gus piseach a thoirt orra.

Tha muinntir an dà eilean den bheachd gu bheil iad air chomas seirbheis nas seasmhaiche agus nas saoire a ruith na tha CalMac an-dràsta.

Seo Andreas Wolff.