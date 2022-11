Aiseagan

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' toirt fianais an-dràsta dhan chomataidh a tha a' rannsachadh mar a thug Riaghaltas na h-Alba cùmhnant, ann an 2015, do Ghàrradh MhicFhearghais 'son dà bhàt'-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Tha Comataidh an Sgrùdaidh Phoblaich aig Holyrood a' rannsachadh carson a tha an dà bhàta còig bliadhna air dheireadh agus a thrì uimhir nas daoire na bha dùil. Dh'aidich Ms Sturgeon aig toiseach a h-aithris gu bheil an suidheachadh a' toirt droch bhuaidh air eileanaich.

Dealan

Tha an Griod Nàiseanta a' tabhann airgid air dachannan airson nas lugha dealain a chleachdadh aig na h-amannan as trainge. Seo pàirt den oidhirp smachd a chur air an iarrtas agus airson briseadh san dealan a sheachnadh. Bidh pàigheadh ann do dh'fheadhainn a tha deònach, mar eisimpleir, innealan nigheadaireachd a chleachdadh air an oidhche seach eadar 4f gu 7f. Bidh deuchainn air an sgeama ann am pàirtean de dh'Alba, Sasainn agus a' Chuimrigh eadar seo agus Màrt na h-ath bhliadhna.

Èirinn a Tuath

Cha bhi taghadh 'son Seanadh Èirinn a Tuath anns an Dùbhlachd, mar a bha dùil an toiseach. Tha taghadh eile a dhìth leis gun deach an ceann-là 'son riaghaltas a stèidheachadh a-rithist seachad an t-seachdain a chaidh gun aonta. Tha Partaidh Deamocratach an Aonaidh a' diùltadh pàirt a ghabhail sa phròiseas agus iad a' gearain air na riaghailtean malairt an dèidh Bhrexit.

Sizewell

Chaidh innse dhan BhBC gum faodadh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, mar phàirt den oidhirp air airgead a chaomhnadh, stad a chur air plana 'son stèisean cumhachd niuclasach ùr Sizewell C ann an Suffolk a chosgadh £20bn. Tha aithrisean ann cuideachd gum faodadh iad gearradh air ais air loidhne-rèile ùr ann an an ceann a tuath Shasainn, eadar Liverpool agus Hull.

Càball dealain

Tha ceannardan Comhairle nan Eilean Siar den bheachd gu bheil càball dealain ùr a cheangladh pròiseactan ath-nuadhachail ri tìr-mòr nas fhaisge na bha e riamh roimhe, an dèidh dhaibh coinneachadh ri Ofgem, SSE agus ri luchd-leasachaidh. Nì Ofgem co-dhùnadh air a' chàball aig toiseach na h-ath-mhìos agus, ma bheir iad cead dha, dh'fhaodadh an obair ullachaidh tòiseachadh sa Bhliadhn' Ùr.

Dòmhnall Trump

Thàinig an comharra as làidire fhathast bho Dhòmhnall Trump gu bheil e am beachd seasamh 'son an Taigh Ghil a-rithist. Tha Mgr Trump a' siubhal nan Stàitean Aonaichte an-dràsta a' coiteachadh taic dha na Poblachdaich ro na taghaidhean meadhan-teirm an ath-sheachdainn. Aig ralaidh ann an Iowa thuirt e gu bheil a h-uile coltas ann gun seas e a-rithist ann an 2024.

Loganair

Tha Loganair a' ceannach ochd itealain ùra mar phàirt dhen oidhirp air a bhith carbon neodrach ron bhliadhna 2040. Tòisichidh na h-itealain ATR Turboprop an ath-bhliadhna an àite na Saab 340an a th' ann an dràsda.