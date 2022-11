Am Prìomh Mhinistear a' toirt fianais seachad

Chaidh am Prìomh Mhinistear às àicheadh gu tur gun tug poileataigs buaidh air mar a chaidh cùmhnant airson dà bhàt'-aiseig a thoirt seachad.

Bha Nicola Sturgeon a' toirt fianais do chomataidh phàrlamaid a tha a' rannsachadh mar a chaidh an cùmhnant airson nam bàtaichean aig CMAL a thoirt do Ghàrradh MhicFhearghais air Chluaidh.

Tha na bàtaichean mu chòig bliadhna air dheireadh agus a' cosg a thrì uimhir air na bhathas a' sùileachadh an toiseach. Tha tuilleadh aig Ailean Peatan.