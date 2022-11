Bha Ionad Stoodie san Rubha ann an Leòdhas loma làn oidhche Shathairne agus cluba ball-coise na sgìre a' toirt dà ghinealach sònraichte còmhla; sgioba na bliadhna seo fhèin agus sgioba 1981.

Dè an ceangal eadarra? 'S iad na h-aon sgiobaidhean ann an eachdraidh Lìog Leòdhais agus na Hearadh nach do chaill puing idir fad seusan.

Bha Dòmhnall MacLaomainn an làthair.