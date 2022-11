Seirbheis chùraim

Tha deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air plana Riaghaltas na h-Alba 'son Seirbheis Chùraim Nàiseanta. Tha trì comataidhean aig Holyrood a' gabhail fianais air bile a bheireadh ath-chruthachadh air seirbheisean cùraim. Tha Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba am measg na tha a' togail dragh mun bhile agus iad ag ràdh gu bheil cunnart ann gun cosg e mòran a bharrachd a thoirt gu buil air na tha dùil.

COP 27

Tha eas-aonta aig co-labhairt COP27 na gnàth-shìde anns an Èipheit. Tha na h-uimhir de na dùthchannan Afracanach ag iarraidh brath a ghabhail air stòras a' ghas nàdarra ach tha dùthchannan eile gu làidir den bheachd gu feum an saoghal cùl a chur ri connadh fosail.

Stop Oil

Tha luchd-iomairt na h-àrainneachd a' cur maill an-diugh a-rithist air trafaig air rathad an M25 timcheall air Lunnain. Dhùin a' bhuidheann iomairt, Stop Oil, pàirt de Thunail Dartford cuideachd agus tha iad ag ràdh gu lean an togail fianais 'son là no dhà fhathast.

Sir Gavin Williamson

Thug tè a bha na cuip aig na Tòraidhean aig aon àm, Wendy Morton, gearan mun mhinistear chaibineat, Sir Gavin Williamson, gu aire buidheann faire neo-eisimeileach na pàrlamaid. Rinn Ms Morton gearain ris a' Phàrtaidh Thòraidheach ron a seo mu shreath de theachdaireachdan fòn-laimhe a fhuair i bho Sir Gavin.

Taghaidhean meadhan-teirm

Thòisich bhòtadh ann an taghaidhean meadhan-teirm nan Stàitean Aonaichte. Tha beachd ann gun dèan na Poblachdaich adhartas, rud a chuireadh maill air reachdas a bhiodh an Ceann-suidhe Biden 'son a chur tron Chòmhdhail.

Còmhdhail

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean aig Comataidh na Còmhdhail aig Holyrood an-diugh le moladh gun dèanadh tuilleadh sheirbheisean adhair agus faraidhean nas saoire orra faothachadh dha na seirbheisean aiseig. Tha HIE air aithisg ullachadh a tha ag ràdh gu bheil trioblaidean nan aiseigean a' toirt fìor droch bhuaidh air na h-eileanan.

Colaistean

Thàinig trì colaistean air a' Ghàidhealtachd 's anns an h-Eileanan còmhla gu aonta far am bi iad mar aon cholaiste. Tha dùil gun tèid UHI Cheann a Tuath na Gàidhealtachd, UHI Innse Gall agus UHI Thaobh Siar na Gàidhealtachd còmhla, le cead an riaghaltais anns an Lùnastal an ath-bhliadhna.