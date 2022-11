Fhuair buidhnean carthrannais Ucràinianach carbad-eiridinn agus £17,000 de chungaidhean leigheis bho thè a bhoinneas dhan a' Ghàidhealtachd.

Thug Andrea Fhriseil an carbad i fhèin tarsaing na crìche eadar A' Pholainn agus An Ucràin, mus do thill i air ais a dh'Alba air baidhseagal.

Tha an sgeulachd aig Allison NicIlleathain.