Feumaidh ath-bheòthachadh na Gàidhlig tighinn bhon choimhearsnachd - agus bu chòir prìomhachas a thoirt do bhile ùr air cànain na h-Alba.

Sin a rèir bhall na Pàrlamaid Albannaich.

Bha iad a' deasbad na tha an dàn don Ghàidhlig, agus do dh'Albais, aig Holyrood an-diugh, agus co-chomhairle a' dol an dràsda mu Bhile nan Cànan Albannach.

Seo Mìcheal MacNèill.