Jeremy Hunt

Tha an Seansalair Jeremy Hunt ag ullachadh 'son òraid an ionmhais le dùil ri £30bn de ghearraidhean agus £24bn de dh'àrdachadh chìsean. Canaidh e gum bi co-dhùnaidhean cruaidh ann 'son dèiligeadh ri cosgaisean bith-beò agus 'son smachd a chur a prìsean morgaids. Ach bidh àrdachadh ann an sochairean sòisealta, taic creideas-cìse agus peinnsean na Stàite a rèir na h-atmhorachd. Tha làn-dùil cuideachd gun lean an gealltanas air prìs a' chumhachd às dèidh a' Ghiblein an ath-bhliadhna. Tha sin a' ciallachadh seach cunntas cumanta ag èirigh gu £4,000 sa bhliadhna gun tèid a chuingealachadh aig mu £3,000 - £500 nas motha na tha ceadaichte an-dràsta.

Àrd-Neach-sgrùdaidh na h-Alba

Thuirt an t-Àrd-Neach-Sgrùdaidh gum feum Riaghaltas na h-Alba ath-leasachadh a thoirt air seirbheisean poblach no gun tèid iad os cionn am buidseat gu mòr. Thuirt Stephen Boyle gu bheil an suidheachadh eaconomach agus iarrtas 'son pàigheadh nas fheàrr san roinn phoblaich a' cur ris an èiginn. Thuirt an Riaghaltas gum bi ath-leasachadh ann ach gum bi co-dhùnaidhean doirbh ann cuideachd.

An Ucràin

Chaidh ceithir mìosan eile ris an aonta fo bheil cead aig an Ucràin gràn a cur a-mach às an dùthaich air a' Mhuir Dhuibh. Tha am bàrr a' dol dhan Tuirc 'son sgrùdadh mus tèid a chur air a' mhargaidh eadar-nàiseanta. Tha an t-aonta sin a' toirt an aon chead dhan Ruis an gràn a ghluasad.

Àranais

Gheibh Gàrradh Àranais ann an Leòdhas obair às a' chùmhnant airson trì soithichean cogaidh ùra dhan Chabhlach Rìoghail. Cumaidh sin cosnadh ri còrr is 200 ann an Àranais. Thèid a' mhòr-chuid den obair gu gàrraidhean Bhéal Feirste agus Appledore ann an Devon ach gheibh Gàrradh Àranais na chumas a' dol iad 'son dà bhliadhna, a' tòiseachadh ann an 2024.

Cill Donnain

Tha Stòras Uibhist ag ràdh gu bheil dleastanas air Riaghaltas na h-Alba agus air Comhairle nan Eilean Siar dèiligeadh san aithghearrachd ri trioblaid le tuiltean ann an Uibhist a Deas. Bha pàirt de bhaile Chill Donnain geàrrte dheth fad seachdain leis mar a dh'èirich an loch a' cur a' chabhsair fodha. 'S iad na Maoir-Chladaich a tha air a bhith a' toirt an dotair agus clann-sgoile air ais 's adhart às. Thuirt a' Chomhairle gu bheil iad fhèin agus an Riaghaltas ag obair còmhla air freagairt dhan chùis.

Màil

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' beachdachadh an-diugh air aithisg ùr a tha ag ràdh gun do dh'èirich fiachan màil an taigheadais shòisealta san sgìre gu còrr 's £3m airson a' chiad uair. Tha sin £500,000 nas motha na bh' ann aig toiseach na bliadhna-ionmhais agus tha oifigich ag ràdh gur e cosgais bith-beò as coireach. Ach a dh'aindeoin sin thuirt a' Chomhairle nach cuir iad duine a-mach às an dachaigh.