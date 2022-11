Tuiltean

Tha uisge trom a' toirt buaidh mhòr air rathaidean agus seirbheisean rèile ann am mòran sgìrean air taobh sear na h-Alba. Tha rabhadh aig Oifis na Sìde air tuiltean a dh'fhaodadh a bhith nan cunnart do bheatha. Tha rabhadh òmar ann an Obar Dheathain, Siorrachd Obair Dheathain, Machaire Aonghais agus sgìre Pheairt agus Ceann Rois. Agus tha pàirtean de rathad an A92 ann am Fìobha dùinte agus iad fo uisge.

Dh'innis an Seansalair, Jeremy Hunt, dhan BhBC gu bheil ùine dhoirbh ro mhòran ach gu bheil plana aig an riaghaltas airson faighinn seachad air. Dh'ainmich Mgr Hunt luach £55bn de ghearraidhean agus àrdachadh chìsean ann an òraid ionmhais an fhoghair an-dè.

Thuirt an seansalair dùbhlanach Làbarach, Rachel Reeves, gum faodadh an riaghaltas a bhith nas cothromaiche mu chìsean agus gu bheil plana ceart a dhìth airson fàs eaconomaigeach. Dhiùlt Ms Reeves innse dè am plana a tha aig na Làbaraich.

Tidsearan

Tha a' mhòr-chuid de dh'ùghdarrasan ionadail na h-Alba ag ràdh gum bi na bun-sgoiltean agus na h-àrd-sgoiltean gu lèir aca dùinte Diardaoin seo tighinn le stailc nan tidsearan a bhoineas dhan aonadh EIS. Tha an EIS air dà stailc eile a ghairm air an 10mh agus an 11mh den Fhaoilleach mura bi aonta ann air pàigheadh.

Luchd-obrach a' Phuist

Tha luchd obrach a' Phuist Rìoghail ag ullachadh airson sia stailcean ùra air an ath-mhìos, an là ron Nollaig nam measg, agus eas-aonta ann am mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach. Tha a' chompanaidh, air an robh call de £219m anns na sia mìosan dhan Dàmhair, ag ràdh gum feum iad an dòighean-obrach atharrachadh gu iarrtas an luchd-cleachdaidh.

COP27

Chan eil guth air aonta fhathast air an là mu dheireadh, ris a bheil dùil co-dhiù, aig àrd-choinneimh COP27 na gnàth-thìde anns an Èipheit. Tha eas-aonta an sin mu thaic-airgid dha na dùthchannan bochda a tha a' fulang le atharrachadh na h-aimsire. Cha d'fhuair, gu ruige seo, molaidhean an Aonaidh Eòrpaich agus nan Dùthchannan Aonaichte taic gu leòr.

Nordstream

Thuirt luchd-casaid anns an t-Suain gur e milleadh a dh'aona-ghnothaich a rinn aoidion ann am pìoban Nordstream a tha a' toirt gas às an Ruis gu taobh siar na h-Eòrpa. Thuirt iad gun d'fhuair an rannsachadh dearbhadh air stuth spreadhaidh ach cha tuirt iad dad mu cò bha air cùlaibh na thachair anns a' Mhuir Bhailteach anns an t-Sultain.