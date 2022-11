An NHS

Tha coltas, a rèir nam pàipearan a chunnaic am BBC, gu bheil ceannardan an NHS ann an Alba air a bhith a' deasbad phlanaichean a bheireadh atharrachadh air bunaitean na seirbheis, agus fo am biodh, mar eisimpleir, an fheadhainn as beartaiche a' pàigheadh airson cuid de sheirbheisean mar obair-lannsa. Tha na pàipearan a' toirt am follais gu bheil dragh air àrd-oifigich gu bheil cion airgid a' ciallachadh nach mair an NHS mura h-atharraich cruth na seirbheis. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gum feum an NHS fuireach fo shealbh a' phobaill 's an-asgaidh, agus nach eil Riaghaltas na h-Alba a' beachdachadh air sin atharrachadh.

Sheku Bayoh

Chaidh innse gun deach gràin-cinnidh a dhèanamh air piuthair do dhuine dubh a chaochail 's e an grèim aig poilis ann am Fìobha ann an 2015. Thuirt Kadi Johnson gun deach maoidheadh oirre an dèidh dhi innse dhan chiad phàirt den rannsachadh mu bhàs a bràthar, Sheku Bayoh, nach robh i a' faireachadh sàbhailte tuilleadh a bhith a' fuireach an Alba. Tha an rannsachadh, a tha a' tòiseachadh a-rithist a-màireach, a' feuchainn ri dhèanamh a-mach dè dìreach a thug bàs do Mhgr Bayoh, agus an robh gnothach aig a chinneadh ris an dòigh anns an do làimhsich na Poilis a' chùis.

Indoinèisia

Chaill còrr is 40 duine am beatha 's chaidh ceudan eile a leòn le crith-thalmhainn an an Indonèisia. Ruig a' chrith, air Eilean Java, 5.6 air a' chlàr, agus ràinig an crathadh Jakarta, am prìomh-bhaile còrr is 50 mìle air falbh. Tha Indonèisia a' suidhe air "Cearcal an Teine" mar a theirear ris, sa Chuan Shèimh, far a bheil laigse ann an slige na Cruinne.

Zapporizhzhia

Thèid sgioba bho na Dùthchannan Aonaichte gu Ionad Niuclasach Zapporizhzhia ann an ceann a deas na h-Ucràin an-diugh a dh'fhaicinn dè seòrsa millidh a rinn ionnsaigh eile le sligean air an làraich air an deireadh-sheachdain. Chaidh còrr is dusan spreadhadh a chlàradh aig an ionad a tha fo smachd na Ruis.

Flù nan Eun

Thàinig cùisean ùra de Flù nan Eun am follais ann an Siorrachd Obar Dheathain. Chuir Riaghaltas na h-Alba cearcall mun tuathanas aig Ailbheach, faisg air Banbh, agus tuath cuideachd faisg air na Torraibh.