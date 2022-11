Cho-dhùin Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte gu h-aona-ghuthach nach eil cumhachd aig Pàrlamaid na h-Alba referendum a chumail air neo-eisimeileachd. Thuirt ceann-suidhe na cùirte, am Morair Reed, nach urrainn dhan phàrlamaid ann an Dùn Èideann leithid de bhòt a chumail as aonais cead fhaighinn an toiseach bho riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gu bheil i a' toirt urraim do cho-dhùnadh na cùirte, agus gu bheil an riaghladh a' daingneachadh nan argamaidean airson neo-eisimeileachd.

Le stailc luchd-teagaisg air fàire airson a-màireach, tha Rùnaire an Fhoghlaim air iarraidh air na h-aonaidhean ciùird tilleadh air ais gu còmhraidhean. Thuirt Shirley-Anne Somerville nach eil an t-airgead ann am buidseatan an riaghaltais airson an àrdachaidh pàighidh do 10% a tha na tidsearan ag iarraidh a mhaoineachadh. Tha an EIS, a tha a' riochdachadh a' chuid mhòr de luchd-teagaisg ann an Alba, air àrdachadh de 6.85% a dhiùltadh.

Tha ùghdarrasan sna Stàitean Aonaichte a-nis ag ràdh gun deach sianar a mharbhadh ann an ionnsaigh ghunna ann am Virginia an-raoir. Tha e air a thuigsinn gun do loisg manaidsear bùtha Walmart air cuid den luchd-obrach aige mus an do thionndaidh e an gunna air fhèin. Chan eil e soilleir fhathast cia mheud a chaidh a leòn san tachartas ann am baile Chesapeake.

Dhearbh Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, gu bheil Breatann a' cur heileacoptairean dhan Ucràin airson a' chiad uair. Tha Breatann cuideachd a' dol a chur 10,000 saighdear gu Kyiv mar phàirt de phasgan armachd a chuidicheas na h-Ucràinianaich sa chogadh aca leis an Ruis.

Bhàsaich raighdear motar-baidshsagail ann an tubaist rathaid ann am Machair Aonghais. Chaochail an duine, a bha 48, an-raoir nuair a chaidh am motar-baidhsagal aige agus carbad MG5 an cobhair a chèile air am B961 ann am Monikie. Cha deach duine sam bith eile a ghoirteachadh san tubaist.

Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil iad air an t-aran as sine air an t-saoghal a lorg ann an Iorac. Fhuair iad criomagan loisgte den aran ann am beanntan 500 mìle tuath air Baghdad, aig làraich far an robh daoine Neanderthal a' còmhnaidh bho chionn 70,000 bliadhna.