Sìona

Ghabh na h-ùghdarrasan ann an Sìona ceumannan airson feuchainn ri stad a chur air togail-fianais an aghaidh riaghailtean Chovid na dùthcha a bh' ann am bailtean air feadh na dùthcha air an deireadh-sheachdain. Ann an Shanghai chaidh ballachan a chur air prìomh rathad, agus chuir poilis an grèim na h-uimhir den luchd-iomairt.

Cocaine

Thuirt an t-Aonadh Eòrpach gun do chuir Poilis ruaig air buidhinn aig an robh smachd air an treas cuid de mhalairt cocaine anns an Roinn Eòrpa. Chuir Europol cha mhòr 50 duine an grèim eadar Dubai, an Fhraing, an Spàinn, a' Bheilg agus an Òlaind, agus fhuair iad 30 tunna den droga.

Insulachd

Dh'fhoillsich an Riaghaltas £1bn a bharrachd airson feuchainn ri cumhachd a chùmhnadh ann an dachannan ann an Sasainn, an Alba agus anns a' Chuimrigh. Thèid an t-airgead a chosg air còmhdach nas fheàrr ann am ballachan agus lobhtaichean, agus air siostaman teasachaidh ùra.

Ball-coise

Tha casg a' dol air cluicheadairean ball-coise proifeasanta an Alba bho bhith a' bualadh a' bhuill le an ceann aig trèanadh an là ron gheama agus là às a dhèidh. Tha sin an dèidh rannsachaidh aig Oilthigh Ghlaschu a thàinig dhan cho-dhùnadh gu bheil cluicheadairean proifeasanta 3.5 tursan nas bualiltiche fulang le crìonadh eanchainn, agus le sgrùdadh cuideachd a rinn Comann Ball-coise na h-Alba, eadar 50 cluba.

Matt Hancock

Thuirt Rùnaire a' Ghnothachais, Grant Shapps, gu bheil a h-uile coltas gu bheil dreuchd Mhatt Hancock aig Westminster seachad an dèidh dha nochdadh air a' phrògram telebhisein "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!" Thuirt Mgr Shapps gur ann a bu chòir do Mhgr Hancock, seann mhinistear na slàinte, a bhith sa Phàrlamaid sna seachdainean mu dheireadh, a' riochdachadh mhuinntir na sgìre aige.

Aiseagan

Tha Comataidh Còmhdhail Holyrood anns na h-Eileanan Siar an-diugh 's a-màireach a' faighinn beachd air na tha a dhìth airson seirbheisean aiseig nas fheàrr. Bidh iad a' coinneachadh ri buidhnean coimhearsnachd ann an Uibhist, sna Hearadh agus ann an Leòdhas. Seo pàirt den ullachadh airson plana còmhdhail Riaghaltas na h-Alba dha na h-Eileanan ris a bheil dùil a dh'aithghearr.