Sìona

Chaidh Tosgaire Shìona chun na Rìoghachd Aonaichte a shumanadh gu Oifis nan Dùthchannan Cèine an dèidh mar a chaidh fear-naidheachd leis a' BhBC a chur an grèim ann an Sìona agus aithrisean ann gun deach a dhochann le poilis fhad 's a bha e ag aithris air togail-fianais ann an Shanghai. Tha Beijing a' càineadh a' BhBC agus ag ràdh nach bu chòir do luchd-naidheachd a bhith a' gabhail gnothaich ri rudan nach eil ceangailte ris an obair oifigeil. Aig a' cheart àm tha Sìona air càineadh às ùr a dhèanamh air an luchd-iomairt. Thuirt an Riaghaltas ann am Beijing gum feum an luchd-iomairt cumail ri lagh na dùthcha, air neo gum bi dìoghaltas ann.

Sàbhailteachd Air-loidhne

Thuirt Rùnaire a' Chultair ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Michelle Donelan, gun cuir Bile na Sàbhailteachd Air-loidhne dìon air chloinn, ged a chaidh pàirt dheth a ghearradh às a bheireadh air companaidhean teicneòlais stuth laghail a thoirt a-nuas nam faodadh e a bhith cunnartach. Tha rabhadh ann gum biodh am bile air casg a chur air saorsa-labhairt. Tha luchd-iomairt ge-tà, a' fàgail air an Riaghaltas gu bheil iad a' lagachadh a' bhile.

Covid

Tha feadhainn a chaill càirdean le Covid a' coinneachadh an-diugh ris a' Mhorair Brailsford, cathraiche ùr an rannsachaidh mun dòigh san deach am pandemic a làimhseachadh. Dh'fhàg a' Bhana-Mhorair Poole an dreuchd sin san Dàmhair air adhbharan pearsanta. Thuirt am fear-lagha, Amar Anwar, a tha a' riochdachadh aon bhuidhinn de theaghlaichean gur e a' chiad rud a dh'fheumas am Morair Brailsford a dhèanamh, 's e earbsa phoblach a chur a-rithist anns an rannsachadh.

A' Bhruach an Iar

Thuirt oifigich Phailistinianach gun deach triùir Phailistinianach a mharbhadh ann an sabaid ri feachdan Israelach air a' Bhruaich an Iar. Thuirt Arm Israel gun deach ionnsaigh a thoirt orrasan an toiseach le peilearan agus stuth spreadhaidh.

Còmhdhail

Tha riochdairean bho Chomataidh na Còmhdhail aig Pàrlamaid na h-Alba a' leantainn orra an-diugh le an turas dha na h-Eileanan Siar 's iad a' faighinn beachd air dè tha a dhìth airson goireasan siubhail nas fheàrr. Tha iad ann am Beinn nam Fadhla sa mhadainn, agus ann an Steòrnabhagh feasgar. Tha seo pàirt den ullachadh airson plana còmhdhail Riaghaltas na h-Alba dha na h-Eileanan ris a bheil dùil a dh'aithghearr.