Alzheimer's

Tha luchd-saidheans agus meadaigeach ag ràdh gur e ceum mòr air adhart a th' ann an dearbhadh airson a' chiad uair gun gabh maill cur air ìre thràth Alzheimer's. Sheall deuchainnean clionaigeach gu bheil an droga, Lecanemab, air chomas crìonadh na cuimhne a stad gu ìre. Ghabh mu 2,000 duine pàirt anns na deuchainnean, ach tha rabhadh ann nach eil an droga a' freagairt air a h-uile euslainteach.

Bàs ann am Prìosain

Bha an àireamh bhàs as motha riamh ann am prìosain na h-Alba air an trì bliadhna mu dheireadh, ged a gheall an Riaghaltas gum biodh iad a' dèiligeadh ris a' chùis. Bha còrr is 120 bàs ann eadar am Faoilleach ann an 2020 agus an t-Sultain am-bliadhna - agus 's e làmh a chur nam beatha a rinn 29 dhiubh sin. Thuirt Seirbheis Phrìosan na h-Alba gu bheil iad a' feuchainn ris a' chùram as fheàrr a thoirt seachad, agus thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil slàinte-inntinn nam prìosanach na prìomhachas aca.

An Ruis

Thuirt an t-Aonadh Eòrpach gun tèid feuchainn, le taic nan Dùthchannan Aonaichte, ri cùirt a chur air dòigh a dh'aona-ghnothaich airson dèiligeadh ri casaidean gun do rinn an Ruis eucoirean cogaidh anns an Ucràin. Tha an Riaghaltas ann an Kyiv a' cumail a-mach gu bheil còrr is 34,000 cùis-eucoir ann bho thòisich an cogadh anns a' Ghearran.

Sìona

Bha tuilleadh àimhreit ann an Sìona a-raoir agus luchd-iomairt a' togail an aghaidh riaghailtean cruaidh Chovid na dùthcha. Bha sabaid eadar poilis agus luchd-iomairt ann am baile Guangzhou, mu 100 mìle an iar-thuath air Hong Kong.

Jiang Zemin

Agus thàinig dearbhadh an-diugh à Sìona air bàs seann cheann-suidhe na dùthcha, Jiang Zemin. Bha e 96 bliadhna de dh'aois. Thàinig e gu cumhachd ann an 1993, le atharrachadh sa Phàrtaidh Chomunnach a thachair ri linn àimhreit Cheàrnan Tiananmen. Bha e na cheann-suidhe airson deich bliadhna.

Aiseagan

Thuirt am ball Làbarach ann am Pàrlamaid na h-Alba, Monica Lennon, gum feumar àite a thoirt do bheachd nan eileanach ann an dealbh sheirbheisean aiseig agus ghoireasan còmhdhail eile. Tha ise air tè de Chomataidh na Còmhdhail aig Holyrood a th' air a bhith sna h-Eileanan an Iar an t-seachdain seo a' faighinn beachd air dè tha a dhìth airson ghoireasan siubhail nas fheàrr mar phàirt den ullachadh airson plana còmhdhail Riaghaltas na h-Alba dha na h-eileanan ris a bheil dùil a dh'aithghearr.