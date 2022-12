Tha àrd-oifigearan poilis ag ràdh nach e aon rud a-mhàin bu choireach airson àrdachaidh anns an àireimh de thubaistean bàsmhor air an A9.

Chaill 13 duine am beatha air an rathad eadar Inbhir Nis agus Peairt am-bliadhna - an àireamh as miosa ann an còrr is 20 bliadhna.

Chaidh triùir eile a mharbhadh air an A9 tuath air Inbhir Nis.

Tha an aithris seo aig Fionnlagh MacIllFhinnein.