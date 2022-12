Stailcean a' toirt buaidh air àrd-sgoiltean air feadh Alba

Tha tidsearan a tha nam buill de aonaidhean an NASUWT ann an Alba agus an SSTA air stailc an diugh 's iad mì-thoilichte mu phàigheadh.

Chan eil ach cola-deug bho chaidh buill den EIS air stailc - stailc a dhùin cha mhòr a h-uile sgoil ann an Alba.

Cha robh an aona bhuaidh air sgoiltean an diugh agus cha bhith a-màireach a bharrachd, ach tha na h-aonaidhean air an aon ràmh agus iad iad mì-thoilichte mu phàigheadh agus mu uallachaidhean obrach.

Tha Calum MacAmhlaidh ag aithris.