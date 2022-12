Dh'fhàg fear eile de luchd-labhairt na beingidh-aghaidh aig an SNP a dhreuchd agus e mì-thoilichte mu cheannard ùr a' phàrtaidh aig Westminster, Stephen Flynn. Dh'innis Chris Law, ball Dhùn Dè an Iar, gu bheil e a' fàgail dreuchd an Leasachaidh Eadar-nàiseanta. Tha e coltach gun do chuir Mgr Law a thaic ri Alison Thewliss a chaill san fharpais an aghaidh Stephen Flynn. Tha Mgr Law a' cur a sgioba fhèin air dòigh air na beingidhean-aghaidh le sgaradh ann am buidheann an SNP aig Westminster. Thug fear eile de buill-phàrlamaid an SNP, Pete Wishart, slaic an-dè air Mgr Flynn airson seasamh mar cheannard an àite Iain Blackford.

Thuirt an riaghaltas gun cuir ath-leasachadh air gnìomhachas an ionmhais às do mhòran de reachdas an Aonaidh Eòrpaich agus gum bi nas lugha riaghailtean a' cuingleachadh a' ghnìomhachais. Bidh lagachadh ann an cuid de na riaghailtean a chaidh air na bancaichean aig àm èiginn an ionmhais ann an 2008. Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, a tha a' foillseachadh nan atharrachaidhean ann an Dùn Èideann an-diugh gum brosnaich sin fàs eaconomaiceach.

Tha còrr is 100,000 de luchd-obrach a' Phuist Rìoghail air stailc an-diugh agus iad mì-thoilichte le am pàigheadh agus cùmhnantan obrach an dèidh do chòmhraidhean tighinn gu ceann gun aonta. Tha an t-aonadh, an CWU, a' cur sreath stailcean eile air dòigh sna beagan sheachdainnean ri thighinn. Thuirt an t-aonadh nach gabh iad idir ri oidhirp air na mìltean a chur às an obair agus luchd-obrach air pàigheadh nas lugha a chur nan àite.

Thuirt fear a bha aig an aon àm os cionn sgioba smàlaidh Bheinn nam Fadhla, Alasdair Mac a' Phiocair, gur e cùis-eagail a th' ann nach eil cinnt sam bith ann an gabh criutha cruinneachadh ann am mòran sgìrean anns na h-eileanan. Agus thog fear de chomhairlichean na sgìre, Iain MacLeòid, dragh mun t-suidheachadh agus aithisg a chaidh gu Comataidh na Sàbhailteachd Coimhearsnachd aig Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil laigse mhòr san t-seirbheis smàlaidh ann an Uibhist.

Thuirt Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba gun do rinn Coimisean na Croitearachd adhartas mòr a' cur rudan ceart a thog esan ann an aithisg an-uiridh. Thuirt Stephen Boyle gu bheil riaghladh agus ceannas a' Choimisein gu math nas fheàrr agus gu bheil càirdeas agus co-obrachadh nas fheàrr eadar am bòrd agus àrd-mhanaidsearan an dèidh na h-aithisg aige an-uiridh a bha gu math trom air dòighean obrach agus riaghladh a' Choimisein.

Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil dùil ri fiosrachadh nas soilleire feasgar mun bhàta-aiseig Lord of the Isles a chaidh tarraing far na seirbheis eadar Malaig agus Loch Baghasdail agus dragh ann mu sgall de mheirg air an t-soitheach. Thuirt Cal Mac gun tèid trafaig Loch Baghasadail a chur taobh Loch nam Madadh gus an till an Lord of the Isles.