Locarbaigh

Chuir feadhainn a chaill càirdean ann an spreadhadh Locarbaigh fàilte air dearbhadh gu bheil Libianach an grèim anns na Stàitean Aonaichte fo amharas gur e a rinn am boma. Tha Abu Agila Masud fo chasaid mu phàirt anns an spreadhadh san do chaill 270 am beatha air itealan Pan Am 103 ann an 1988. Thuirt an Dr Jim Swire, a chaill a nighean Flòraidh san spreadhadh, gum feum cùirt-lagh a bhith ann an dùthaich aig nach eil gnothach ris an tachartas.

GDP

Bha crìonadh 0.3% ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte anns na trì miosan eadar an Lùnastal agus an t-Sultain le buaidh na h-atmhorachd air prìsean agus cosgaisean. Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, gum bi cùisean nas miosa mus fhàs iad nas fheàrr.

Buidseat

Tha cuideam air an an Leas-Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney, cumhachdan cìse Holyrood a chleachdadh airson dìon a chur air seirbheisean poblach agus daoine bochda. Thuirt am buidheann-sgrùdaidh, Institiuid Fraser of Allander, gum feum Mgr Swinney innse anns a' bhuidseat Diardaoin a bheil Riaghaltas na h-Alba am beachd na cumhachdan sin a chleachdadh.

COBRA

Tha comataidh èiginn Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, COBRA, a' coinneachadh an-diugh a dh'ullachadh phlanaichean airson sreath stailcean eadar seo agus deireadh na bliadhna. Tha coltas ann gun tèid iarraidh air na feachdan armaichte cuid de sheirbheisean a chumail a dol.

Solihull

Chaidh luchd-teasairginn a mach an-diugh a-rithist an dèidh aithrisean gun do thuit sianar chloinne ann an loch reòite faisg air Birmingham. Tha ceathrar dhiubh gu math ìosal anns an ospadal an dèidh cobhair a dhèanamh orra ann an Solihull an-dè.

Fuachd

Thuit i gu -15.7C ann an Siorrachd Obar Dheathain a-raoir air an oidhche as fhuaire fhathast air a' gheamhradh seo. Tha rabhadh buidhe ann airson sneachda agus deigh ann an ceann a tuath na h-Alba gu meadhan là a-màireach. Tha na h-uidhir de sgoiltean air a Ghàidhealtachd dùinte an-diugh. Agus tha sneachda trom a' toirt buaidh air mòran de cheann an Ear-dheas Shasainn an-diugh.

Lord of the Isles

Tha an t-seirbheis aiseig eadar Malaig agus Loch Baghastail dheth an-diugh a-rithist. Bha an Lord of the Isles gus seòladh à Loch Baghastail aig 08:40 agus an uairsin tilleadh gu Uibhist a Deas feasgar air clàr-ama eadar-dhealaichte ri linn trioblaid le siostam radair a' ciallachadh nach fhaodadh i seòladh san dorchadas. Ach goirid mus do sheòl i sa mhadainn, thuirt CalMac gun robh trioblaid eile ann le einnsean agus dragh às ùr ann cuideachd mu stàilinn an t-soithich.