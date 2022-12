Network Rail

Chaidh iarraidh air daoine air feadh na Rioghachd Aonaichte, mas urrain dhaibh idir, siubhail air trèana a sheachnadh an-diugh agus a-màireach leis gu bheil mìltean de luchd-obrach na rèile air stailc 'son dà là. Thuirt an t-aonadh RMT nach eil an tairgse pàighidh as ùire, 9% thairis air dà bhliadhna, math gu leòr. Thuirt Network Rail gum feum còmhraidean a bhith stèidhichte air plana ciallach 'son ath-leasachadh na rèile.

Stailcean

Tha na figearan oifigeil ag ràdh gun deach 417,000 là obrach a chall le stailcean anns an Dàmhair. Sin an àireamh as motha ann an 11 bliadhna. 'S ann air an rèile agus ann an seirbheis a' phuist a bha a' chuid as motha dhiubh sin.

Cion-cosnaidh

Chaidh ìre a' chion-chosnaidh ann am Breatainn suas a-rithist. Dh'innis Oifis nan Staitistig Nàiseanta gu robh àrdachadh 3.7% anns na trì mìosan dhan Dàmhair. Bha ìre na h-Alba suas cuideachd aig 3.3%. Agus ged a bha àrdachadh 6.1% ann an tuarastal bha sin a' tuiteam air dheireadh air an atmhorachd.

Lord of the Isles

Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil dùil aca ri fiosrachadh feasgar an-diugh mu shuidheachadh a' bhàta-aiseig, an Lord of the Isles, a tha na tàmh eadar trioblaid leis an t-siostam ràdair, einnsean, agus dragh mu mheirg ann an slige an t-soithich. Tha sin a' ciallachadh nach eil seirbheis ann an-dràsta eadar Loch Baghasdail agus tìr-mòr.

A&E

Thainig beagan adhartais, bhon ìre as miosa a-riamh, air an ùine a' feitheamh aig ionadan tubaist agus èiginn aig ospadail na h-Alba, ach bha fhathast nas lugha na an dà thrian de dh'euslaintich gam faicinn taobh a-staigh targaid Riaghaltas na h-Alba. Tha na figearan as ùire ag ràdh gur e 63.4% de na chaidh gu ionad A&E air an t-seachdain dhan 4mh dhen Dùbhlachd ris an deach sealltainn taobh a-staigh 14 uairean. Tha sin 0.3% nas fheàrr na an t-seachdain ron a sin.