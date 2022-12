Càball a' Chuain Sgìth

Tha dùil ri leudachadh mòr ann an cumhachd ath-nuadhachail aig muir agus air tìr anns na h-Eileanan Siar le dearbhadh an-diugh air cead do chàball ùr a bheir dealan gu tìr-mòr. Thug riaghladair a' chumhachd, Ofgem, cead do chàball 1.8GW a nì ceangal ris a' Ghriod Nàiseanta. Thuirt a' chompanaidh leasachaidh SSEN gu bheil dùil aca gum bi an ceangal stèidhichte ro 2030. Tha cead ann cuideachd do chàball ùr fon mhuir eadar Gallaibh agus Ceann Phàdraig.

Buidseat na h-Alba

Tha làn-dùil gur ann air an fheadhainn as motha a tha a' cosnadh a bhios buidseat Riaghaltas na h-Alba ag amas an-diugh. Tha coltas gun tèid stairsich na h-ìre cìse aig an tòisich daoine a' pàigheadh 46sg san Not ìsleachadh bho £150,000, agus tha fathannan ann gum bi feadhainn air cosnadh aig meadhan-ìre a' pàigheadh barrachd. Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, gu bheil molaidhean cruaidh anns a' phlana aige airson dèiligeadh ris an èiginn anns a bheil mòran le cosgaisean bith beò.

An Sneachda

Tha sgoiltean air feadh a' Chinn a Tuath dùinte an-diugh a-rithist eadar Siorrachd Obar Dheathain, Moireibh agus air a' Ghàidhealtachd agus rathaidean doirbh le sneachda is reothadh. Tha a' mhòr-chuid de sgoiltean an Eilein Sgitheanaich dùinte, agus tha luchd-einnsinnìridh ag obair fhathast air feuchainn ris na dealan a thilleadh gu dachannan ann an Sealtainn.

Sochairean

Bidh sgrùdadh ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air mar a tha Riaghaltas na h-Alba a' gabhail smachd air sochair na h-aimsire fuara. Bheir Ministear nan Sochairean Sòisealta, Ben Mac a' Phearsain, fianais do Chomataidh a' Cheartais Shòisealta air an t-siostam ùr fo am faigh feadhainn a tha airidh air aon phàigheadh de £50 anns a' Ghearran an ath-bhliadhna. Tha feadhainn ag ràdh gum bu chòir a phàigheadh an-dràsta fhèin nuair a tha feum aig daoine air.

Luchd-siridh Comraich

Tha sgiobannan teasairginn a' coimhead an-diugh a-rithist airson ceathrar a tha fhathast a dhìth anns a' Chaolas Shasannach an dèidh do bhàta bheag le luchd-imrich a dhol fodha an-dè faisg air Kent. Chaill ceathrar eile am beatha agus chaidh cobhair a dhèanamh air mu 40 duine. Gheall Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, agus Ministear Dùthcha na Frainge gun cuir iad às do ghnìomhachas nan gràisgean a tha a' gabhail brath air an luchd-siridh comraich.