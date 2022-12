Naidheachdan 11:00

BMA

Tha luchd-obrach cudromach a' sruthadh a-mach à seirbheis na slàinte ann an Alba, a rèir cheannard aonadh nan dotairean, am BMA ann an Alba. Thuirt an Dr Iain Ceanadach gu bheil cùisean nas miosa na bha iad aig àm sam bith eile tron deich bliadhna fichead a bha e san NHS. Mhol e gum biodh e mar phrìomhachas dhan bhliadhna ùir luchd-obrach a chumail ann an dreuchd. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil àireamh dhaoine nas motha na riamh ag obair anns an NHS, ach gu bheil iad a' strì ri geamhradh cho duilich sa bha aca riamh.

Càr poilis

Bhàsaich fear aois 62 ann an Lodainn an Iar, às dèidh do chàr poilis bualadh ann. Thachair seo air Almond Link Road ann am Baile Dhùn Lèibhe, mu chairteal às dèidh deich air an oidhche às dèidh na Nollaig. Chaochail an duine san ospadal goirid às dèidh làimh. Cha robh am fear a bha a' draibheadh a' chàr - a bha na aonar - idir air a ghoirteachadh. Tha rannsachadh neo-eisimeileach ga dhèanamh air a' chùis.

Kherson

Tha na ceudan dhaoine air a bhith a' feuchainn ri teicheadh à baile Kherson, an ceann a deas na h-Ucràin, agus ionnsaighean Ruiseanach air dhol am meud anns na làithean a dh' fhalbh. Bha am baile air a bhith fo smachd na Ruis, gus an d' fhuair an Ucràin grèim air a-rithist air a' mhìos a chaidh. A rèir an riaghaltais ann an Kyiv, tha feachdan Ruiseanach air 33 rocaid a losgadh air targaidean sìobhalta anns an là a dh'fhalbh.

Feachd na Crìche

Tha luchd-obrach aig Feachd na Crìche a' dol air stailc a-rithist an-diugh, aig grunn dha na puirt-adhair as motha ann am Breatainn - Port-adhair Ghlaschu nam measg. Mairidh an stailc a-nis gu deireadh na bliadhna, agus e a' leantainn air ceithir làithean eile de stailc a bh' ann thairis air an Nollaig. Tha buill dhen aonadh am PCS air stailc, agus iad mì-thoilichte mu phàigheadh.

Am Pàp Benedict

Tha am Pàp air ùrnaighean iarraidh as leth an t-seann Phàp, Benedict, is e ag ràdh gu bheil e gu math meadhanach. Tha Benedict 95 bliadhna de dh'aois. Tha e air a bhith a' fuireach sa Bhatican bho dh'fhàg e a dhreuchd mar Phàp ann an 2013 - a' chiad fhear a rinn sin ann an 600 bliadhna.